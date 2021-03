Minister Rudy Lampe ta contradici SIMAR y Emma School “Mi a scucha y adapta plan di fusering”

Den parlamento minister di Enseñansa Rudy Lampe a bay amplio riba enseñansa, pero tambe a splica e motibo cu e no a acudi na e ultimo reunion cu maestronan di Emma School. El a nenga e expresion cu e no ta scucha e maestronan y a mustra esaki tambe cu prueba.

Mirando cu maestronan di Emma School a bisa cu nan no ta contra fusering di Emma School cu Paso Pa Futuro pero cu esaki mester ta den fase, e mandatario a splica, a dicidi di adapta e plan. “Mi a scucha y a adapta e plan den fase.”

Asina a informa nan cu e dos organisacionnan cu ta maneha cada un di e scolnan ta keda cu nan grupo, cabesante y maestronan, pero ta comparti un localidad. Algo manera cu a haci na JFK Center. E bentaha ta cu lo comparti cierto servicionan. Por ehempel awo entre e dos scolnan tin un logopedista, un concierge, un trahado administrativo, pero tambe tin escasez di asistentenan di klas y di studiante; maestro specialisa, etc. Tur e trabounan aki por wordo comparti. Tambe lo pone modular pa crea espacio pa e profesionalnan por atende cu cada alumno di e miho forma. “Mi a cambia mi plan di fusering y a adapt’e, pero den prensa mi ta lesa cu esaki tampoco ta bon,” e mandatario a splica parlamento.

Reunion

A base di tur loke tabata pasando cu e tema di fusering, el a yama un reunion cu maestronan di Emma School pa diahuebs siman pasa.

Minister Lampe informa parlamento cu den reunion di Conseho di Minister unda a trata e tema di Emma School a papia ampliamente riba e miho forma pa atende cu e situacion aki. Asina a bini dilanti e proposicion pa directora interino di DSP (Directie Publieke Scholen), atende e reunion. E motibo ta cu e tabata un maestro na Paso Pa Futuro. “El a traha tres aña den enseñansa special y sa kico ta come y bebe den enseñansa special. Di e forma aki e por facilita e dialogo riba e tema di fusering. Esey ta e unico motibo cu mi mes no a atende e reunion. E tabata pa crea un miho dialogo riba e tema.”

Sinembargo na momento cu den oranan di mainta el a tuma nota cu prensa lo ta presente pero tambe lo tin protesta, a dicidi di haci otro cambio. A bisa e cabesante pa e reunion por tuma luga den tur trankilidad na oficina di DPS. “E unico cos cu mi a bis’e ta “ora bo caba di cera scol bay JFK Center”. Mi no a duna ordo a cera e scol na candal. E reunion tabata planea pa 1.30, ora cu tur personal ta bay cas, manera nan a mes a informa mi cu 1.30 scol ta cera.”

Comments

comments