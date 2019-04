Minister Rudy Lampe: “No ta tolera violencia contra di maestro”

Kico ta sosode den bo sociedad? E dicho ta bisa “it takes a community to raise a child”. Pero ora den un sociedad hendenan ta bay asina leu pa agredi un docente, esey a pasa tur regla. Respet pa nos maestronan mester keda. Esey no por perde. E momento cu bo tolera esey, como sociedad bo ta perdi. Sr. drs. Rudy Lampe, minister di Enseñansa ta di opinion cu mester manda un señal pa tur hende cu no ta tolera e violencia contra di maestro. Como gobierno, nan ta para firme cu e docentenan den e señal aki.

Lo bay institui, a base di e encuentro cu tabata tin cu e maestronan, un comision cu nan representantenan debidamente pa bin cu recomendacionnan cu nan por amplia e cultura di paz, di no violencia den nos sociedad y nan nos scolnan.

P’esey e mandatario ta kere cu ta importante e participacion di e maestronan den e comision aki.

Denuncia a wordo haci pa maltrato fisico, mirando cu ley ta permiti esey. Ora di un acto violento contra un otro persona, den cualkier momento e por ta castigabel. Den e sentido aki, ya caba tin un base legal, mirando cu denuncia a wordo haci na autoridadnan hudicial, contra di e agresor. Aworaki mester warda ki resultado ta bay tin di e investigacion.

Den pasado den parlamento tambe tabata tin un posibel caso di agresion y denuncia a wordo haci. Sea na parlamento of na scol, si bo dal un hende, bo ta para responsabel pa e acto aki. Ley ta duna caminda pa cana pa castiga e agresor. Tambe den caso di violencia domestico. Como comunidad, mester ta uni den manda un señal cu ta contra di violencia, cu ta na fabor di un cultura di no violencia.

Tin un manera cu si mishi cu’n maestro of insult’e, e ta wordo castiga na un manera mas fuerte y ta sinti’e mas sigur aworaki, cual comision kier traha ariba un ley di proteccion pa maestro, mescos cu e instancianan di rescate tin. E mandatario a splica cu ora di agresion contra di cualkier ciudadano, tin base legal pa actua contra e agresor. Mescos ta conta pa e agresion contra di e docente. E cabesante di e scol ya caba a cuminsa cana e caminda, door di entrega denuncia. Ora di un caso di agresion sosode, mester haci denuncia. Tin asina hopi caso di violencia di pareha, cu un di nan ta dicidi pa no entrega denuncia. Ora di un acto di violencia, mester haci denuncia. Pero esaki no ta suficiente, mester bin cu’n campaña di campaña di no violencia, y esey ta cay bou di e comision pa bin cu recomendacionnan pa gobierno.

Un bes mas, mester traha ariba conscientisacion di comunidad. Comunidad no mester acepta tipo di actitudnan asina. Pero en general, tecnologia ta na nos fabor. Aworaki djis pone un security un caminda cu e tecnologianan cu tin, ta mustra cu tecnologia ta mas efectivo cu’n guardia di siguridad. Por tin sistema di camara, sistema di siguridad y tur esakinan den e comision lo mester bay evalua e parti aki, segun e mandatario encarga cu Enseñansa, Sr. drs. Armando (Rudy) Lampe.

Comments

comments