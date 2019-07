Minister Rudy Lampe: “Digitalisacion di enseñansa lo caba cu e cantidad di overtime”

Algo cu a lanta masha stof den comunidad di Aruba, ta e hecho cu minister di Enseñansa a manda pone un stop na pagonan di overtime den enseñansa. Esaki sigur no a cay den bon tera cerca e maestronan. Minister di Enseñansa, Sr. Rudy Lampe ta amplia.

E mandatario a cuminsa na bisa cu nan ta wardando e aña escolar aki cuminsa y e director di Departamento di Enseñansa a cuminsa reuni cu e directiva pa duna un bista di cuanto overtime nan lo mester di tin pa e aña escolar, pa cual no sa ainda cual area ta bay tin mester di overtime.

Minister Lampe a ricibi e cantidad di overtime di e aña escolar pasa y e mandatario a splica cu a ricibi cifranan te cu mey. Y ta pesey a manda e carta di alerta. Y cuminsando na scolnan publico, cu vooral cu ta EPI y IPA, ya a surpasa e presupuesto di salario cu 1.3 miyon florin. Y di parti di un otro directiva di scol a surpasa cu 2 miyon caba. E ora pa oranan extra, solamente pa e parti ey, a surpasa e presupuesto caba, cuala keda aproba den staten. Esaki den 5 luna di tempo. Ta p’esey a manda e alerta aki, bisando pa cuminsa coregi, unda cu por wordo coregi, sino lo tin un problema na fin di aña.

Ta bay busca e motibo di cu tin tanto overtime, aunke no por kit’e, ya cu esaki ta door di scarcedad di maestronan. No ta bay permiti pa un maestro tin mas di 40 ora ariba e ‘taakuren’. Por ahusta e cantidad di overtime, lo duna un maestro mas lesuur enbes di taakuur, cu ta costa mas.

Un otro manera pa ahusta ta e era digital cu ta haci posibel cu e lesuurnan ta keda mescos. Pero contactuur ta, e contact entre maestro y alumno. Esaki door di e era digital ta haci posibel cu e lesuurnan ta keda mescos, pero e contactuur ta varia.Y den e era digital ta haci cu e mucha ta haci trabou den grupo y individual cu toch ta cumpli cu e normanan cu nan mester yega na dje y e maestro lo bira mas un coaching. Tur esey ta formanan di cual ta den deliberacion pa por ahusta e problematica di overtime.

