Minister Rudy Lampe: Ami a aplica cu awe mi auto no ta circula y ma usa mi bais

Minister Rudy Lampe dialuna atardi den conferencia di Prensa di Gobierno a informa cu 4 di Mei ta e prome dia cu ta cuminsa cu e normalidad nobo, unda ta pidi sacrificio di e comunidad pa e bienestar di un y tur. E normalidad nobo aki ta bay exigi un cambio den nos manera di biba y pensa. Nos no por bay den e bida normal di antes. Durante e conferencia e mandatario a bisti su helm, y a bisa cu el a sali for di su cas na Bringamosa pa oficina na Cocolishi riba su bais. Esaki ta unda nos kier motiva mas ciudadano pa usa e transporte di bais pa oficina, E ta yuda na prome luga bo cartera y nos tur tin cu corta den nos salario den e normalidad nobo y nos ta den un crisis financiero sin presidente y bo ta spaar gasoline ora bo usa bais y mas importante bo ta promove bo salud. Ta conoci cu awor aki tin e cultura di sinta y no ta move, pesei movecion ta pa preveni enfermedad cronico y manera minister di salud a informa esaki ta boost bo sistema y bo sistema di inmunologico ta bira mas fuerte ora bo ta den movecion. Ami a aplica pa mi mes cu mi auto no ta circula y e bais ta circula.

