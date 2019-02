Minister Romero: Ta vigilando e espacio aereo constantemente pa loke ta situacion na Venezuela

A aserca e Minister encarga cu transporte y telecomunicacion Sr Chris Romero y a toca e pregunta pa loke ta nos espacio aereo relaciona cu e desaroyo na Venezuela si esaki por tin efecto pa nos pais. Minister Romero a duna di conoce cu nan tin informacion te na e momentonan aki cu tur cos ta trankilo, pero esey no ta kita cu lo stop di monitor. Ultimo cu a cera e espacio aereo na 2018 entre Venezuela y Aruba por a mira cierto cosnan cu a tuma luga pero Aruba mes a pickup y busca otro alerternativanan. Si berdad reduci e volumen entre Aruba cu Venezuela cu e bira cero lo bay tin consecuencianan pa cierto companianan cu tin e transporte entre Aruba y Venezuela y e parti turistico.

Pa loke ta e situacion cu tin actualmente na Venezuela nos ta mirando esaki di cerca y si algo escala nos tin pasonan pa cana, pero pa nos ciudadanonan ta trankilo actualmente no tin ningun desaroyo nobo pa loke ta e espacio aereo y no por trece nos den peliger. Directie Luchtvaart y cu su steakholdernan ta monitor e situacion ya cu ta conoci cu militarnan ta riba un pendiente pa cualkier desaroyo, pero tin hopi informacionnan cu ta saliendo afo incorecto cu ta trece panico y no ta necesario, Gobierno di Aruba ta na altura pa cualkier movecion cu bay for di man na Venezuela.

