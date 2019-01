Minister Romero ta invita tur hende pa “Community Gathering”

Minister Chris Romero durante conferencia di prensa a gradici Sanicolas Business Association pa e iniciativa di bin cu un “Community Gathering” paso esaki sigur ta algo hopi positivo pa pariba di brug. E idea ta, segun minister Romero kende alavez ta residente di Sanicolas, ta invita pueblo di Sanicolas completo y henter pueblo di Aruba tambe pa bin scucha e diferente puntonan cu sigur lo bin dilanti durante e evento aki cu ta tuma luga Diahuebs 17 di Januari. Minister Romero lo hiba palabra y asina trece un update tocante e Fast Ferry. Manera tur hende sa den luna di December aña pasa a firma un MOU (Memorandum of Understanding) cu minister Martina di hermana isla di Corsow. Y e idea ta cu pa Diahuebs duna un update di kico ta e siguiente pasonan pa cu esaki y minister Romero ta sigur cu hopi hende den pueblo kier sa esakinan. Pero tambe e diferente desaroyonan por ehempel minister a jega di menciona caba e Sanicolas Ports Authorities and Developments pa wak con ta para cu esaki y alavez wak kico ta e siguiente stapnan. Pa esaki Minister Romero ta invita tur esnan eyfo pa Diahuebs bin y scucha e diferente ideanan y desaroyonan pa pueblo di Sanicolas y Aruba en general. Pa loke ta e desaroyonan pa cu e Fast Ferry aki, Minister Romero a bisa cu ta basta avanza caba y eingelijk Aruba ta mas avanza riba esaki compara cu Corsow. Si t’asina cu ta trahando cu otro y actualmente tin Sr. Tom Jansen biniendo for di Hulanda pa e ora sigui cu e siguiente stapnan. Berdad ta cu mester tin samenwerking cu e otro ministernan pa loke ta terenonan, husticia y tambe Douane, Economische Zaken. E ta hopi trabao y e idea ta pa cu Sr. Jansen, manera a jega for di Hulanda, e reuni cu Luigi Bergen y asina bai Corsow tambe pa sigui un liña di accion pa tur cana bon y hunto cu otro paso esey ta importante.

