Minister ROIM Marisol Lopez – Tromp su proposicion: Screening di Minister mester tuma luga cada aña y no solamente na inicio

Diaranson 2 di september a tuma luga e segunda tanda di e reunion den Parlamento, cu e tema: mocion di desco fianza contra di Minister di Desaroyo territorial, Infrastructura y Medio Ambiente Marisol Lopez – Tromp, pues caminda cu e meta tawata su retiro.

A base di pregunta haci di miembro di Parlamento riba e proceso di screening di Minister, Minister Lopez a enfatisa cu e ta e prome Minister cu a pasa den e screening nobo hopi mas rigoroso cu otro Ministernan actual di Gabinete Wever – Croes. Parlamento (cu Minister Lopez – Tromp tambe tabata forma parti di dje) a bin cu e ley iniciativa aki, pa netamente por percura pa e proceso ta mas estricto den cuadro di integridad y transparencia.

Minister Lopez – Tromp a sigui accentua cu e screening ta bay hopi leu, y pues cu pueblo por ta sigur cu si el a pasa e screening ta pasobra el a comproba di por ta responsabel pa e cartera.

El a sigui splica cu e proceso di investigacion pa un posibel Minister ta bay hopi leu. “Ta coba y controla tur cos di e politico y henter su generacion”, cu esaki Minister Lopez – Tromp a splica cu ta controla y ‘coba’ den diferente ramo di generacion manera: wela, tanta, pareha y jiunan, yiu di criansa etc. E screening no ta solamente wak ken e personanan aki ta, sino unda nan ta traha, ken ta nan pareha, kico nan ta haci, cuanto placa nan ta gana, den ki organisacion(nan) nan ta hinca etc. Esaki ta entre otro pa por kita posibel conflictonan di interes den e trabou cu e Minister lo bai hasi.

Por sosode cu pa atende cu e aspecto di conflicto di interes, tin biaha bo tin cu sali for di organisacionnan. Pa por a bira Minister, Minister Lopez – Tromp, por ehempel mester a sali for di e fundacion Preserva Malmok, cual ta un fundacion di bario pa salvaguardia e bario su aspectonan di naturalesa y medio ambiente. Esaki ta conta tambe pa su yiunan cu mester tene cuenta den ki organisacion nan ta hinca, y cu si nan tin un hobby pa cual nan ta den un organisacion cu por tin conflicto di interes, nan mester por ehempel stop cu esey.

Cu esaki Minister Lopez – Tromp ta ilustra cu, no necesariamente ta trata di link cu organisacionnan financiero/ grandi den comunidad. Por ta trata di organisacionnan educativo tambe cu pa cu e tarea di un mandatario, ta wordo controla pa e aspecto di posibel conflicto di interes.

Minister ta agrega bisando cu e ta percura pa aplica e screening aki na esnan cu ta traha cu ne tambe, manera e directornan tambe.

Pa conclui, e mandatario a enfatisa y propone pa den cuadro di integridad bou Ministernan, por percura pa un screening di Minister tuma luga cada aña y no solamente na inicio prome cu wordu nombra como Minister. Esaki lo por yuda detecta posibel casonan di por ehempel irregularidad na tempo, caminda cu Ministernan cu a pasa screening inicial, toch den transcurso di añanan ta haya nan mes den problema.

