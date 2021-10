Minister di Husticia y Asuntonan Social, Señor Rocco Tjon diahuebs ultimo tawata den Parlamento na unda cu a trata e proceso di formacion di Gabinete Wever-Croes II, di reparticion di cartera, y di screening. Minister Tjon a cuminsa su disertacion introduciendo su yiunan: “Tin 4 persona na e mundo aki cu mi ta stima mas cu tur cos, Esey ta mi prome yiu, Jada, mi di dos yiu cu yama Rovan cu a fayece, mi princes cu yama Roven y mi prins chikito cu yama Rowen. Mi ta kere solamente esnan cu ta mama of tata por compronde e stimacion ey”.

Ultimamente, despues cu Señor Tjon a asumi su posicion como minister di nos pais, a sufri atakenan di nivel hopi bou especialmente di oposicion especiamente, Minister Tjon ta ta lamenta e atakenan di Parlamentario den sala di Parlamento. Parlamento ta conta cu personanan cu tin hopi experiencia especialmente den e tereno social.

Entra nan, Parlamentario Mervin Wyatt-Ras, Parlamentario Marisol Lopez-Tromp, trahadonan social di origen, Parlamentario Misha Raymond cu ta un psichologo di mucha. Tambe tin diferente hende den Fraccion di MEP den e tereno social.

“Mi no por imagina cu loke nos ta haciendo awe por ta na bienestar di mi yiu Jada. Pero Jada sa cu mi stim’e y cu ora e haci su 18 aña, e mes lo bin busca mi drechi”, Minister Tjon a expresa.

Minister Tjon a entraga tur document durante e reunion ter inzage expresando cu e no tin nada di sconde. E motibo pa pone e documentonan ter inzage tawata pa evita cu potretnan wordo saca pasobra nan ta contene informacion sensitivo di tanto su yiu como mama di su yiu cu pa respet e minister lo no desea pa e informacion aki wordo uza eyfo.

E minister di Husticia y Asuntonan social a pone ter inzage documentonan pa mustra cu esnan cu awe ta cuestione, semper tawata na haltura di su caso y di tur e gañamento contra di dje. Entre otro, Robert Candelaria, ex Minister di Husticia sr. Arthur Dowers, Ex Prome Minister Mike Eman y señora Michelle Hooyboer cu tabata Minister di Sociale Zaken en Cultuur.

Minister Tjon a gradici sr. Mansur, sra. Marisol Lope-Tromp, sra. Gerlien Croes y sra. Mervin Wyatt-Ras y tur cu a haci pregunta tocante su yiu pasobra: “ta via di e plataforma aki mi por comunica cu mi yiu. Cada bes cu mi por haña e oportunidad pa mi por splica Jada kico a pasa di berdad, mi ta gradici e oportunidad”.

Señor Rocco Tjon, a duna di conoce cu su caso a wordo investiga rigorosamente na Aruba y door di expertonan di Hulanda pa motibo cu e tempo ey e tawata Hefe di Polis. Su caso a wordo scrutina mas pa motibo cu e tabata hefe di Jeugdzeden Politie y e mama tabata traha na Ministerio Publico como secretaria. Riba su propio insistencia, investigacionnan a wordo haci cu a conduci cu no tawata tin niun prueba di e acusacion falso entrega riba dje.

Minister Tjon a duna di conoce cu e decision di su caso a wordo apela na unda cu tres hues a dicidi cu no tin nada. E vonnis di e decision aki ta publico semper.

Despues di esaki, Minister Tjon a lanta un kortgeding pa e haña un acuerdo di contacto cu su yiu Jada, pero esaki a wordo nenga pero no pa semper y e tawata tin otro solucionnan den su disposicion.

“Pero dado momento den bida bo mester haci un escogencia na unda abo ta kies pa bo mes of ta kies pa bienestar di bo yiu. Bo ta kies pa lage keda forma parti di un debate entre e mama y e tata of bo ta scoge pa dun’e e trankilidad cu e tawata merece. Anto ora e mucha bira grandi bo ta busca su drechi of e ta busca bo drechi y esaki ta e escogencia cu ami a haci”, Minister Tjon a accentua.

Minister Tjon, un hoben e tempo ey, a sigui studia y na 2014, señor Dowers recomende pa FBI Academy caminda el a wordo gescreend no door di Aruba so pero tambe door di Merca y Hulanda. Te hasta señor Dowers mes a menciona den e reunion di Parlamento, cu screening di un hefe di departamento ta hopi mas pisa cu screening di un Minister.

Despues di a termina FBI Academy y pasa e screening, Minister Tjon a hana un carta di señor Mike Eman caminda cu e ta gradici Minister Tjon pa e trabou duro bisando cu e ta orguyoso di señor Tjon pasobra e ta haci Aruba orguyoso. “Awor mi no sa si e tabata echt meen esaki of ta un carta e ta manda pa tur hende y ta algo di campaña pero en todo caso, señor Eman tabata na altura di tur cos pasobra mi wordo gescreend y un screening cu ta wordo haci door di Hoofd di Veiligheidsdienst y ta wordo firma pa e Minister President cu tabata Mike Eman e tempo ey”.

Na 2016, señor Tjon a solicita pa Director di KIA y aki el a bolbe wordo gescreend door di Veiligheids Dienst. E document di e resultado aki tambe Minister Tjon a pone ter inzage den e reunion di Parlamento. Riba e document aki por wak cu e ta firma den nomber di Minister di Asuntonan General, señor Mike Eman. Tambe Minister Tjon a pone ter inzage su landsbesluit di dia cu el a wordo nombra como Directeur di KIA.

Na 2016 ful mi caso tabata conoci. Señora Mervin Wyatt-Ras e tempo ey tabata den Parlamento y no a cuestiona mi nombracion nunca pasobra no tabata tin interes politico e tempo ey. E interes politico a cuminsa na aña 2017 momento cu señor Tjon a lansa su mes como candidato politico. Pe motibo aki mi ta duna sr. Loke ta sosodiendo awe ya caba a sosode na 2017 y ta algo cu a cuminsa door di partido AVP. “Pesey tambe mi ta pone ter inzage diferente decision di corte. Condenanan pa hendenan cu ta wordo difama. Mi no ta bay pone nomber pasobra esey no ta e tipo di politica cu mi ta hiba pero ta trata di dos persona cu a wordo condena pa difamacion y un caso cu ta andando ainda den corte”.

Pa loke ta trata Parlamentario Dowers, Minister Tjon a duna di conoce cu señor Dowers tambe sa tur detaye. “Mi no ta expect pa e sali na mi defensa pero mi ta expect si pa e sali na bienestar di mi yiu Jada”, Tjon a enfatisa.

Igual pa señor Candelaria. “Mi ta expect pa e splica su coleganan e detayenan aki”.

“Pero loke mas ta decepciona mi ta cu señora Mervin Wyatt-Ras cu ta toca como famia leu. Na 2010 cu tur e acusacionnan falso contra mi a sali, señora Mervin a bay bishita mi tio y mi tanta pasobra nan ta bon cu otro. Anto nan a splica Mervin tur cos, tur detaye y el a wak tur documento tambe. E tawata na haltura di tur detaye di e caso aki y awe pa motibonan politico awo e ta scoge pa difama mi. Pa 4 aña largo Mervin no a haci esaki pasobra esey tabata e rol di señor Tromp y señor Sevinger”.

Minister Tjon ta indica cu tur e difamacion aki a cuminsa despues cu el a toca e topico di corupcion na unda cu el a entrega hopi informacion na Ministerio Publico. aki ta unda cu AVP a cuminsa cu esaki contra di su persona pero irespecto di esey, un persona cu ta considera su mes recto mester para pa e berdad y señora Mervin Wyatt-Ras cu sa tur detayes y cu a wak tur document, awo ta bin cuestiona. Dicon e tempo ey na 2010 e no a sali? Na 2016 tambe e tabata Parlamentario y no a haci nada pasobra e sa bon kico ta kico. Pero awe pa motibonan politico e ta scoge pa tambe tuma parti den difamacion contra di su persona.

Minister Tjon a duna di conoce tambe cu tin diferente sentencia contra di contricantenan di AVP. Benny Sevinger, nan a drenta su cas y e ta sospechoso di diferente delito. Y ta e persona aki, acusa di corupto y otro delitonan, ta haña ta bon pa cuminsa defama Minister Tjon den prensa. Minister Tjon a lanta un caso contra di señor Sevinger.

Minister Tjon a duna di conoce cu e comunicacion entre e mama di su yiu y su persona no ta bon pero semper e ta dispuesto pa drecha esaki apesar di tur e gañamento riba su persona y e manera con el a wordo lastra. Pero e miho interes pa Jada ta bin na prome luga. Na Aruba, Minister Tjon ta bisa, como tata bo no tin hopi derecho y ora un hende muhe gaña riba bo, e ta keda cu tur autoridad pa wak e mucha apesar cu tur sentencia ta na fabor di Minister Tjon. Esaki, segun Minister Tjon, tur hurista cu ta traha den veld social sa esey tambe.

Den e mesun sentencia aki cu nan a nenga acuerdo di bishita, tin skirbi tambe cu esaki lo wordo evalua despues di un aña. “Ami a pone un punt tras di dje pasobra despues di 1 aña mi no kier pa Jada mester bolbe pasa den ful e spectakel aki. E mama semper ta e prome pa bay prensa, con esey por ta na bienestar di e mucha? Esaki ta un pregunta cu Minister Tjon kier haci tur profesional cu sa e materia aki. e lo mester a bay bek despues di un aña pa apela y laga Jada wordo lastra door di ful esaki atrobe? E mesun vonnis ta bisa cu ora Jada tin 12 aña, Minister Tjon tin derecho pa pidi derecho di bishita bek. “Ami no a haci’e. Jada tin 14 aña aworaki y ami ta confia si cu Jada sa cu mi stime y e mes lo bay busca mi drechi. Jada ta bayendo hopi bon na scol y mi stime y e mes lo bin busca mi drechi ora e ta un tiki mas grandi pasobra como mucha di 14 aña, e no tin nada di bisa su mama awo”.

Minister Tjon a bisa: “Den bida bo ta haci escogencia y ami ta haci di mi consciente aworaki. Mi no ta bay hiba e politica cu mi a wak aki den Parlamento. Mi por a bay den bida priva di tur esnan cu a purba di atacha e bienestar di Jada pasobra mi sa hopi di tur esnan sinta den oposicion den Parlamento. Pero ami kier cana na bienestar di Aruba, pasobra loke a pasa den e reunion di Parlamento, caminda tin 21 Parlamentario bon paga, 3 Minister cu ta bon paga, ta un perdemento di tempo y no ta di balor agrega pa ningun hende. Anto mi ta sigur cu te hasta e juice politico cu opositornan kier saca di esaki, nan no ta bay logra pasobra e ta bay duna mi mas gana di sigui traha na bienestar di pais Aruba”.

Minister di Husticia y Asuntonan Social, Rocco Tjon, a conclui bisando: “Ami no tin berguensa di papia di mi yiu pasobra mi ta stim’e. Mi kier pa Jada ta sigur cu mi ta stim’e mescos cu mi ta stima mi otro tres yiunan”.

