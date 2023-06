Minister di Husticia y Asuntonan Social sr. Rocco Tjon, a reacciona breve riba ponencianan di Sindicato di Polis di Aruba (SPA), kende a bisa cu e bulletproof vestnan lo ta di un calidad inferior.

Pa trece claridad na e ponencia aki, e berdad ta cu Ministerio di Husticia y Asuntonan Social a aproba e compra di e vestnan aki, sinembargo, e escogencia a wordo haci door di Alto Mando di Polis y e escogencia di Alto Mando di Polis a wordo aproba pa Sindicato di Polis. Riba e carta adhunto, por wak cu dia 6 di Mei, Sr. Rodney Solognier, kende ta presidente di SPA a firma e carta aki, riba cual e ta aproba e escogencia di Cuerpo Policial.

Como Ministerio encarga cu e cartera di Husticia, e ta nos deber pa tuma nota tocante e escogencianan cu ta wordo haci, y si esaki en berdad ta esun corecto. Den e caso specificamente di e bulletproof vestnan cu a wordo cumpra, e ta sumamente importante pa percura cu esakinan ta cumpli cu cierto calidadnan. Riba e carta adhunto, por wak cu e compania cu a provee e vestnan aki, ta para tras di e calidad, y tambe por wak cu e vestnan ta cumpli cu tur e rekisitonan y normanan internacional, pa loke ta provee e proteccion na nos Agentenan Policial.

Adicionalmente, por wak un otro carta di un instituto independiente di Merca, e National Institute of Justice, den cual nan tambe ta mustra cu e vestnan a wordo getest, pues e vestnan aki a haya e “keurmerk” di e instituto aki, kende ta para tras di e garantia. Banda di esaki, e ta importante pa splica cu e instituto aki no ta in un instituto cualkiera, e instituto aki ta afilia na e US Department of Justice, pues e proceso aki ta uno cu a wordo encamina transparentemente y ta importante pa indica cu e vestnan aki ta cumpli cu tur e rekisitonan pa protehe nos Agentenan Policial.