Durante un conferencia di prensa, minister di Husticia y Asuntonan Social sr. Rocco Tjon, a elabora riba e situacion di trafico na Aruba. Un punto di preocupacion pa loke ta trata di garantisa siguridad den trafico semper tawata e parti cu Cuerpo Policial a indica, cu no tin suficiente espacio pa por kita autonan for di caminda. Pa e motibo aki, ayera a aproba henter e proceso cu a wordo inicia for di aña pasa, for di un comision multidisciplinario tambe, pa yega na un destaho pa por apunta un tercer partido cu ta bay encarga cu ful e parti aki.

E proyecto aki ta consisti di tres fase, e prome fase ta pasa un compania por garantisa cu tin suficiente takelwagen 24 ora pa dia, pa asina cada bes cu Cuerpo Policial tuma nota di un auto cu no tin seguro of no ta cumpli cu e rekisitonan, por wordo kita for di caminda y hiba esaki na un sitio caminda e compania lo ta esun responsabel pa maneha e parti aki.



E di dos fase ta cu e compania aki mester dispone di un tereno grandi suficiente caminda por ubica tur e vehiculonan aki y di e forma aki no tin mester di pone e vehiculonan aki mas na warda di Polis cu tur e consecuencia cu esaki ta trece cune.

E tercer fase ta cu e compania aki, den cooperacion cu Cuerpo Policial y bou autoridad di Cuerpo Policial mester por maneha ful e parti administrativo y garantisa siguridad di e pertenencianan pero tambe percura pa e pagonan wordo haci pa cada dia cu un vehiculo wordo staciona eynan.

Di e forma aki lo keda traha riba cada aspecto pa garantisa y eleva siguridad den trafico. Un fenomeno cu ta causa hopi molester pa nos ciudadano, pero cu lo ta hayando tur su debido atencion.