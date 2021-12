Recientemente a inicia cu e cursonan y entrenamento pa loke ta “Kinterview”. Kinterview ta trata e proceso cual ta generalmente acepta pa “verhoor” muchanan y hobennan vulnerabel cu ta sea victima of testigo de delitonan violento, hopi bes delitonan di abuso sexual, esaki ta inclui tambe muchanan y testigonan cu tin limitacion intelectual, pero tambe ta inclui victima of testigonan cu diagnostico manera “ADHD” y Autismespectrumstoornis (ASS).

Segun Minister Tjon, e la splica cu e proceso aki ta hopi importante, pa motibo cu ora cu a reuni cu tur e diferente stakeholders manera: “orde van advocaten”, Ministerio Publico y esnan cu ta conduci investigacionnan semper a bin padilanti cu pa por duna castigonan mas halto na esnan cu ta comete e actonan di delito aki e ta hopi importante pa por presenta un caso hermeticamente sera. Pues, casonan pa loke ta abuso sexual ta un di e casonan mas dificil pa investiga y pa e motibo ey e ta hopi importante pa por tuma e “verhoor” di testigonan of victimanan na un miho manera, pa asina e informacion cu ta sali for di esaki, ta conduci tambe na e berdad pues e “waarheidsvinding”.

E opleiding a wordo parti den dos, di cual e parti teoretico a wordo duna e luna aki y e otro parti, cual ta e parti practico, lo wordo duna den Januari di aña 2022. Un di e beneficionnan cu e curso aki tin pa Aruba, ta cu despues di e opleiding aki, nos lo conta cu profesionalnan cu lo ta certifica segun normanan y standarisacion internacional, pa loke ta tematica aki.

Pa duna un ehempel, na Hulanda actualmente no ta tur parti tin e seccion di Jeugd en Zeden Politie como un trabou “full-time”, pues pa esnan cu ta traha den Jeugd en Zeden Politie na Hulanda tin algun rekisitonan cu nan mester tene cuenta cune, manera e parti di certificacion special como tambe e experiencia di a traha tanto ora pa luna den un departamento asina. Segun e Mandatario, esaki ta diferente na Aruba, pa motibo cu na Aruba si nos conoce un departamento full-time di Jeugd en Zeden Politie, y esaki tin di haber cu e rekisitonan interno di e organisacion cu ta determina na final di dia si bo por traha na e departamento si of no, y obviamente ta percura tambe pa nan por haya e opleiding aki pa asina por brinda un miho calidad di investigacion.

