Diabierna durante rueda di prensa di Gobierno di Aruba, Minister di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon a elabora tocante e desaroyonan pa loke ta trata overtime pa e departamentonan Hudicial. Recientemente por a tuma nota di cierto medionan di comunicacion cu a trata di saca e tematica aki for di contexto, como tal a aclarea e puntonan pa loke ta overtime.

Manera ta conoci, colega Minister di Finansa y Cultura Sra. Xiomara Maduro, ya caba a elabora riba e parti di overtime mirando cu overtime ta algo cu ta toca e situacion financiero di pais Aruba. Bisando esaki, Minister Maduro a duna un splicacion amplio di con e cifranan aki ta y kico e impacto ta riba e situacion financiero. Banda di esaki e ta un aspecto cu ta toca e maneho di personal, pa e motibo ey tambe tin un “circulaire” cu a sali algun tempo atras, cual a wordo emiti pa Minster President Sra. Evelyn Wever-Croes, den cual a papia di un maximo di 40 ora.

Na mes momento, a pidi tur director y tur diensthoofd cu ta encarga cu “leiding” pa entrega un plan di con nan ta bay maneha e overtime pa nan departamento. Esaki, mirando cu tin consecuencianan pa loke ta trata e parti di siguridad principalmente ora ta trata e departamentonan cu ta resorta bou di husticia. Pa e motibo aki for di algun siman pasa a reuni riba e topico aki den e “justitieel Veiligheidsberaad” cual ta e plataforma cu ta representa e top di husticia. Sinembargo, banda di esaki tambe tawata tin un “directeur overleg” cu tur e departamentonan esta; Cuerpo Policial, CEA, Brandweer, Guarda nos Costa, KIA, Inmigracion y den e reunion aki nan a presenta e plan, di con ta bay percura pa un reduccion di overtime, teniendo na cuenta cu cuater punto cu ta sumamente importante.

E puntonan aki ta ensera pa di prome, e siguridad cu nos mester keda brinda na pueblo, e segundo punto ta e servicio cu nos mester keda brinda na cada ciudadano. E di tres punto ta e palabracionnan local y internacional cu tin pa loke ta presencia di entre otro nos hulpdiensten entre otro tambe na cierto infrastructura vital, manera Aeropuerto. Pa duna un ehempel, nos no por reduci e refuerso di brandweer bou di e minimo cu ta palabra, pa nos por keda cumpli cu normanan internacional. E di cuater punto pa loke ta trata e puntonan di salida, ta e siguridad mes pa tur nos first responders, pues tur e trahadonan cu ta eherce e trabou aki, den cuadro di esaki tambe tin cierto palabracionnan. Asina por conclui cu a yega na un plan cu a wordo comunica na e sindicatonan, principalmente na e sindicato di Polis, cual Korpschef a comunica na nan, pa toch por keda garantisa e siguridad y e sigurdad pa nan mes. E plan aki ta conta cu aprobacion tambe di Departamento di Recurso Humano (DRH).

Ta asina cu a reuni cu DRH y a bolbe evalua y “touch base” riba e plannan cu ya caba a wordo entrega, y nan ta wak tambe cu e plannan ta dunando e balor agrega pa loke ta e reduccion di overtime teniendo e cuater puntonan di salida na cuenta. Pa otro siman tin un reunion pendiente cu tur e sindicatonan cu a solicita esaki, mirando cu e punto di salida, cual a wordo indica den e carta, ta papia di 40 ora, pero na mes momento tambe ta papia di un plan cu cada director y cada dienst mester entrega pa splica con nan ta bay maneha e parti di overtime. Esaki ta netamente lokual a sosode caba pa e departamentonan hudicial, practicamente te hasta prome cu e circulaire di 40 ora a sali. Pues, pa por garantisa siguridad, nos ta bay atene nos mes na e plannan cu a wordo entrega door di e diferente departamentonan hudicial, pa di e forma ey nos por reduci overtime pero di otro banda tambe nos por keda garantisa siguridad externo pa comunidad di Aruba, pero tambe interno pa tur esnan cu ta eherce e trabou.

Por ultimo, otro palabracion cu a haci cu DRH ta cu for di Ministerio di Husticia y Asuntonan Social hunto cu e diensten, lo keda monitorea e desaroyo di con e overtime ta cana, pa asina evita cu nos ta yega na un punto cu esnan cu ta traha overtime no por haya pago pa esaki, simplemente pa motibo cu no tin presupuesto pa cu esaki. Pa e motibo aki, e ta hopi importante pa nos keda monitorea e palabracionnan cu nos tin haci hunto cu e diferente departamentonan hudicial.