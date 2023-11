Dialuna, hunto cu 12 profesional di e cadena hudicial y social, Minister di Husticia y Asuntonan Social a atende reunion publico den Parlamento di Aruba, pa asina contesta preguntanan cu a bin for di Parlamento y tambe duna un splicacion detayadamente pa loke ta e caso lamentabel di e hoben cu a kita su bida na warda di polis na Shaba. Actualmente, tin un investigacion andando na Landsrecherche, cual lo keda cla probablemente otro luna, di cual Ministerio Publico a indica cu e hayasgo di e investigacion aki lo wordo comparti cu e familiares.

Banda di esaki, un investigacion medico independiente a tuma luga, pa e motibo aki tin un medico forensico kende a conclui cu no tawata un caso di un “strafbaar feit” pa cual motibo un autopsia no tawata necesario. Sinembargo, e famia semper por conduci un autopsia si nan ta desea esey, cual a sosode y den medionan di comunicacion a compronde cu e hayasgo di esaki ta igual na e hayasgo di e medico forensico.

Na mei 2022, e comision pa loke ta trata CPT a bin audit Aruba, y tawata tin dos punto so cual mestera wordo remedia inmediatamente. A mustra Parlamento di Aruba e cartanan cu a wordo manda for di Ministerio di Husticia y Asuntonan Social pa Cuerpo Policial, pa nan remedia e dos puntonan aki, cual nan a haci mesora. Ningun punto cu a wordo treci padilanti na mei 2022, a indica cu e infrastructura di e celnan di Polis no ta adecuado of “safe”.

Pues, e falta di informacion cu e famia ta sinti cu nan a haya, apesar cu Korpschef a hiba palabra cu e famia mes, ta di lamenta. Importante pa menciona ta cu den un caso asina no tin un ganado, un hoben a perde su bida, y esaki ta hopi lamentabel. Sinembargo, si e famia ta desea pa tin mas comunicacion, Ministerio Publico, Cuerpo Policial y Bureau Slachtofferhulp ta habri pa esaki. Nos compromiso ta pa brinda mas informacion na e famia si nan ta desea esaki.