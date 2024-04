Diaranson mainta, Minister di Husticia y Asuntonan Social sr. Rocco Tjon a reuni cu sindicato di Bombero pa asina introduci e team di maneho nobo, cu pa e proximo seis lunanan ta bay ehecuta e diferente proyectonan cu tin, mirando e acontecimentonan di e ultimo simannan tras di lomba.

E management team nobo di Cuerpo di Bombero ta bay consisti di sr. Richinel Scoop como voorzitter, sr. Scoop tin amplio experencia riba aspectonan di maneho y liderazgo. sr. Scoop a obtene su “Bachelor in Maritime Operations, Minor in Offshore with Dynamic Positioning” na aña 2015 y tin experiencia como segundo ingeniero na Kustwacht, Duty Office JRCC Curaçao, Comandante di Kustwacht y Human Resource Advisor.

Sr. Scoop lo wordo asisti door di sr. Tomas Correa, kende tin su Doctorale diploma in Arubaanse recht, y a traha pa hopi aña pa Land Aruba (Directie Telecommunicatie Zaken) como un “Juridisch-Technisch Beleidsmedewerker”. Sinembargo prome cu esaki, sr. Correa a termina Brandweer Academie na Arnhem na aña 1994 y a traha na nos Cuerpo di Bombero pa algun aña riba beleidsniveau como lider di proyecto pa diferente trayectonan manera alarm centrale. Por ultimo, pa completa e ekipo di maneho, tambe lo conta cu sr. Harold de Cuba cu ya caba ta forma parti di e ekipo di maneho di Brandweer pa algun aña.

Na mes momento a tuma e decision pa reenforsa e parti di bedrijfsvoering na brandweer pa asina esaki por haya su debido atencion, cual ta hopi importante pa e operacionnan. Esaki ta un decision temporario, mirando cu Ministerio di Husticia y Asuntonan Social conhuntamente cu DRH ta den combersacion cu Hulanda pa wordo asisti a corto plaso pero cu un periodo mas largo door di dos ex-brandweer commandant, pa asina traha un “doorlichtingsrapport” pa nos pero tambe guia e organisacion aki pa e proximo dos pa tres añanan.

Un paso sumamente importante, mirando e inversionnan cu a wordo haci e ultimo añanan aki den Brandweer, pa loke ta e parti di infrastructura y material, pero tambe e parti di e trucknan. Pues, e ta importante pa nos tin un ekipo di maneho cu ta wordo reenforsa cu e parti di bedrijfsvoering y administrativo pa por inicia un trayecto nobo pa e cuerpo di bombero, en espera di un solucion duradero pa e leiding di Brandweer.