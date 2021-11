Diaranson merdia a tene acto di entiero di Ex-Mandatario, Yiu, Ruman, Tata, Amigo, Colega; “E Hombr’i Pueblo”, Sr. Hyacintho Rudolfo “Rudy” Croes. Minister di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon, a hiba palabra durante e ceremonia pa asina conmemora y gradici Sr. Rudy Croes (QEPD), pa su bunita trayectoria den e mundo politico, pero tambe como un gran amigo.

Cu un tristeza profundo pero enormemente agradecido na e famia completo di Sr. Rudy Croes, Minister Tjon, a hiba palabra pa asina comparti cu esnan presente su propio experiencia y conocemento den feliz memoria di Sr. Rudy Croes. Minister Tjon a expresa cu Sr. Rudy Croes tawata un Arubiano humilde pero orguyoso di su origen, y cu como politico a haya e nomber “E Hombr’i Pueblo”.

Sr. Rudy Croes a kere fiel cu cada hoben y adulto na Aruba tin e derecho fundamental pa conoce e historia di su pais. E historia di e norma y balornan di su nacion y su simbolonan di identidad, cu ta identifica nos como pais. Y pa e motibo aki Sr. Rudy Croes a profundisa su mes den bukinan y literatura di hendenan cu a relata e realidad di nos historia. Tur esaki pasobra e tawata kere firme cu mester brinda “respet pa e berdad”.

Remarkabel pa e Mandatario ta, cu na prome instante Sr. Rudy Croes no tawata tin ningun deseo pa drenta e arena politico, como tal, na aña 1986 ora e a wordo aserca pa subi lista di partido Movimiento Electoral di Pueblo e a vocifera: “ Mi sa den kico Betico a pasa exactamente y awor den e tristeza aki, mi no ta ni pensa riba drenta den politica”. Sinembargo, a logra convence pa toch subi lista y den su prome salida, cual tawata e eleccion di dia 6 di januari 1989, a logra saca un total di 4707 voto. Asombroso ta cu, apesar di a logra e cantidad di voto aki, e a nenga pa bira Ministro, pa motibo cu e kier a bay Parlamento prome pa asina e por gana experencia. Esaki ta loke cu ta caracteris’e, un bes mas, como e Arubiano humilde cu Sr. Rudy Croes tawata.

Den su trayectoria como Minister di Husticia, Sr. Rudy Croes a logra hopi pa pais Aruba, entre otro; implementacion di GuardaCosta, “Mas Blauw Riba Caya”, Centro di Husticia na Santa Cruz y un warda completo na Noord, vigilancia aereo a traves di helicopter, y vigilancia a traves di radarnan. Pero tambe, a mira e importancia y e necesidad pa informacion y inteligencia den investigacionnan, y pa e motibo aki a introduci y inverti den sistemanan tecnologico manera “Radex”. Un sistema cu te dia di awe nos ta usa. Asina por menciona hopi mas cos cu Sr. Rudy Croes a haci pa Aruba.

Minister Tjon, a comparti un poco di su experiencia personal cu Sr. Rudy Croes, cual a inicia na aña 2004, como un hoben profesional cu a sigui e curso di team di aresto a peticion di ex Mandatario Sr. Rudy Croes. A siña conoce Sr. Rudy Croes mas di serca durante momentonan oficial, y momentonan inoficial, for di yamadanan, “whatsappnan”, combersacionanan na Sr. Rudy Croes su cas y a pasa momentonan ameno na Urataca. E ultimo combersacion cu e ex-Mandatario, apesar di su propio luchanan di salud, tawata riba bienestar di Aruba. Sr. Rudy Croes semper tawata enfatisa e lucha cu a wordo hiba di nos tur como pais Aruba, y tawata suplica nos pa conserva esaki. Un muestra di su amor pa nos tur, su amor pa Aruba.

Minister Tjon a termina su discurso cu un dicho di nos libertador “Sr. Betico Croes”. E dicho cu “Mo Rudy”, a incorpora y finalisa su buki cune, titula “E Hombr’i Pueblo”. “Mi sa cu despues cu nos no t’ey mas, historia lo demostra kico ta e rikesa inmaterial cu nos a laga atras pa nos criaturanan”. Por ultimo, e Mandatario a expresa cu “Mo Rudy por ta trankil cu su sacrificionan no tawata envano. Familares y su amigonana tambe por ta trankil, cu boso sacrificio no tawata envano. Rudy lo keda recorda pa semper, y su lucha lo continua, cu Mo Rudy sosega na paz”.

