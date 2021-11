Diamars pa sorpresa di comunidad Cuerpo Policial a start cu un accion di control tur cos a bay bon pa controla belasting, seguro, persona indocumenta. Pero for di shelo a cay un aparato di midi tint di DTI. A cuminsa parti boet a lo loco. Esaki a cay den mal tera di comunidad paso a cuestiona cu Polisnan tambe tin auto getint cuminsa na recherche, e cominsarionan di Polis, hefenan di tur departmamento y otro teamnan y ministernan. Pueblo a pidi pa ranca di nan prome cu bin na pueblo.

Esaki a cay den mal tera cerca e titular di husticia for di bon fuente cu masnoticia tin di dje. Minister Rocco Tjon a pasa man pa telefoon yama sra Gordon cu ta e alto comisario suplente pa un tempo. A puntre kico ta pasando cu e mes no ta na altura y a pidi pa para e control di tint. Debi cu mester revisa e ley hopi bon debi na buraconan cu tin.

Discusion pa añas

Manera tur hende sa e asunto di tint auto ta un polemica mas cu 15 aña, esaki a bin e tempo cu Polis nan kier a mustra cu delicuentenan ta haci atraco cu autonan glas preto y no por wak kende ta den e aito momento cu haci investigacion. Tambe pa trafico anochi tabata un peliger ora cu polis kier para auto pa controla. Despues a bin cu un ley mericano tanto grado asina den parlamento a pasa e ley aki pero ta e mesun politiconan y cuerpo policial tabata viola e ley aki door cu hooi biaha durante control Polis tabata topa auto di parlamentario of minister glas preto y aki ta unda e guera a cuminsa hopi aña pasa.

Mandatarionan den pasado

Aki ta caminda cu ex minister Bikker a bisa cu mester a haci un revicion di ley paso no tabata duna boet pero si bo bay kuer bo no por kuer cu e glasnan preto preto y aki ta caminda cu hopi hende ta bay keur ora caba tabata tint na glas preto preto .

E problema ta cu polis no por cobra pueblo boet mientras cu nan mes ta usa auto nan pa cierto departamento cu nan autonan ta preto preto getint aki ta unda cu mester revisa e ley paso niun hende por para riba ley menos descrimina.

