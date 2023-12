Recientemente, Minister di Husticia y Asuntonan Social sr. Rocco Tjon a ricibi un presentacion di e hayasgo preliminario di e investigacion cientifico di “quality of life of the Aruban youth”. Un investigacion sumamente importante cu ta enfoca riba e parti di bienestar fisico y mental di nos muchanan, pero tambe e situacion di famia, e contexto di scol y barionan. E intencion ta pa adapata e maneho caminda ta necesario, a traves di e resultadonan aki. “Evidence based policy” ta hopi importante, pa cual motibo a inverti den diferente investigacionnan cientifico cu ta andando.

Tur scol na Aruba a participa na e estudio aki, specificamente tur mucha cu ta atende vijfde y zesde klas di basisschool, y danki na esaki a yega na e resultado preliminario. Nos ta gradici tur e diferente directivanan di scol, entre otro DPS, SKOA y PCOA, cu a percura pa esaki por a tuma luga, mirando cu e ta un stap sumamente importante pasobra mas participacion bo tin, mas valido e estudio aki lo ta. Alrededor di tres mil mucha a participa na esaki, y e rapport final lo keda finalisa otro aña prome cu scol sera.

A ricibi e hayasgonan preliminario, di cual mesora a haci un peticion na e investigadonan, pa bin cu un proposicion pa percura pa cada pasa tanto aña por ripiti e investigacion aki, pa asina por wak e desaroyo cu ta trata e bienestar di nos muchanan. E proyecto aki ta den colaboracion cu ministerio di Enseñansa y Deporte, pasobra pa por atende cu tur e diferente retonan aki, e parti di enseñansa ta sumamente importante.

No solamente a tene cuenta cu e parti cuantitativo, pero tambe e parti cualitativo, caminda e investigadonan a hiba diferente entrevista cu e empleadonan di e scolnan y mayornan, a traves di diferente “focus group”. Muy pronto, lo ricibi e recomendacionan concreto, ora cu e rapport final ta cla, y asina como Gobierno di Aruba lo percura pa e implementacion di esaki.

Un danki na universidad di Amesterdam, universidad di Curaçao y IPA cu a contribui pa e investagacion aki por a wordo conduci.