Diamars merdia, den un ambiente ameno, Minister di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon, a duna reconocemento na e baluartenan di Cuerpo di Bombero di Aruba, cu ya pa hopi aña caba a baha cu pensioen, pero cu te dia di awe no a haya e reconocemento y e aprecio cu nan merece. “Mi kiera cuminsa na bisa despensa, nunca no ta mucho laat pa bisa despensa y nunca no ta mucho laat pa bisa danki tampoco”, tawata e prome palabranan di e Mandatario, durante e ceremonia aki. Minister Tjon, den nomber di Gobierno di Aruba a continua na gradici tur e baluartenan presente, pa nan tanto añanan di dedicacion y servicio. Conhuntamente cu Sindicato SINBA y Management Team, a organisa e ceremonia aki, mirando cu hopi di e diferente ex-Cuerponan di Bombero pa hopi aña a bandona esaki caba, pero nunca a wordo reconoci debidamente.

Durante e ceremonia, e Mandatario a haya e oportunidad pa combersa cu diferente di e pensionadonan, kendenan a comparti nan storia y sentimentonan. Durante e combersacionnan aki a bin na cla cu desafortunadamente nan no tin nada, ni un carta, pa por mustra nan famia, cu nan a traha asina hopi aña pa Cuerpo di Bombero di Aruba. Por ultimo, Minister Tjon a expresa cu hopi bes como Mandatario y como lider di un organisacion, ta enfoca riba e parti di material, e parti di infrastructura y e parti di trucknan. Sinembargo, hopi bes ta lubida riba e parti mas importante, cual ta e recursonan di mas valioso; e recursonan humano. Lamentablemente, no a logra haya tur e pensionadonan pa ta presente na e ceremonia, pero di parti di Ministerio, lo invitanan pa dunanan e debido reconocemento. Bisando esaki, a gradici e baluartenan un bes mas, y a indica cu lo percura pa esaki no ta e caso mas den futuro, y pa semper duna e debido reconocemento na tur nos baluartenan den e tereno aki.

