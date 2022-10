Dialuna anochi, durante un momento sumamente importante, Minister di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon hunto cu coleganan Minister President Sra. Evelyn Wever-Croes, Minister di Enseñansa y Deporte Sr. Endy Croes y Minister di Transporte, Integridad, Naturalesa y Cuido di Grandinan Sr. Ursell Arends, como tambe CEDE Aruba y e directiva di tur e Centronan di Bario a firma e “Memorandum of Understanding” (MOU) pa asina realisa e ehecucion di e proyecto di Veilige Barios.

Manera ta conoci algun tempo atras, Gobierno di Aruba a aloca fondonan adicional, na un forma structural, pa e proyecto di Veilige Barios por inicia. CEDE Aruba ta un partner strategico pa Gobierno di Aruba den e ehecucion di esaki, mirando cu e meta principal di CEDE Aruba ta pa trece recursonan hunto y percura pa desaroyo sostenibel. E Centronan di Bario tambe ta un partner crucial, mirando cu e proyecto aki ta bay nifica e ampliacion di actividadnan den e barionan, pa di e forma ey crea mas oportunidad tambe pa tur e ciudadanonan den e diferente barionan di Aruba. Pa e motibo aki Ministerio di Husticia y Asuntonan Social a acerca tur e Centronan di Bario pa forma parti di e proyecto aki. Simplemente aloca fondo adicional no lo soluciona e problema cu tin actual, y e ta hopi importante pa atende cu e diferente retonan cu e Centronan di Bario tin actualmente.

Bisando esaki, a base di e MOU cu a wordo firma, lo percura pa bin cu mas capacidad pa e staff di e Centronan di Bario, pero tambe lo evalua regularmente e necesidadnan den e barionan a traves di e Centronan di Bario. Banda di esaki, lo enfoca tambe riba desaroya y ehecuta programanan anual, mehora e accesibilidad y visibilidad di e Centronan di Bario den e diferente barionan, pero tambe amplia y diversifica financiamento di e programa y actividadnan cu cada centro lo por bay brinda.

Por ultimo, e mandatario a expresa cu e ta hopi contento di por a logra e momento aki, un momento unico y hopi importante pa e desaroyo den e diferente barionan, cual no tawata posibel door di Gobierno di Aruba so, pues sin e sosten di tur e directivanan di e Centronan di Bario, e proyecto aki no lo tawata posibel. Ta trata di entre otro Fundacion Centro y Famia Piedra Plat, directiva di e centronan di bario di Ayo, Brasil, Dakota, Noord, Lago Heights, Piedra Plat, Playa Pabou, Tankileendert, Santa Cruz y Savaneta. Tambe ta gradici CEDE Aruba, kende na momento cu nan a wordo acerca, tawata dispuesto pa forma parti di e proyecto aki, y sin lubida cu e proyecto aki ta uno multi-ministerial, pues a conta cu sosten di ministerio di Enseñansa y Deporte como tambe Ministerio di Transporte, Integridad, Naturalesa y Cuido di Grandinan, kende a aloca fondonan pa e proyecto aki por ta posibel.