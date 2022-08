Dialuna mainta, durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, minister di Husticia y Asuntonan Social Rocco Tjon, a elabora riba e proyecto pa atende cu adictonan ambulante. Ta asina cu diabierna cu a pasa, conseho di minister a aproba 600mil florin pa por atende cu e problematica di adictonan ambulante. E fondonan aki lo wordo aloca pa stichting FMAA, muy pronto Stichting Hunto, hunto cu SPD, pa por ehecuta e proyecto aki pa na un manera responsabel y integral por atende cu e fenomeno di adictonan ambulante riba caya.

Manera ta conoci, a base di e “meerjarenbeleidsplan” di Ministerio di Husticia y Asuntonan Social, e proyecto aki di “bemoeizorg”; pues atende cu adictonan ambulante na un manera pro-activo riba caya, ta forma parti di dje y a wordo anuncia na final di 2021, na momento cu a trata presupuesto 2022. Segun minister Tjon a splica, e bunita di e proyecto aki ta, cu na un manera duradero, lo bay atende cu e aspectonan aki. A aloca fondonan cu a wordo aproba pa aña 2022, pues prome di September e ekipo di profesionalnan lo mester inicia nan trabounan. Na mes momento, e aprobacion aki ta ensera cu e fondonan aki lo sigui wordo utilisa den aña 2023, cu e plan pa na aña 2024 Stichting Hunto mes, haci e peticion a base di nan subsidio regular, pa sigui atende cu e fenomeno aki.

Pa loke ta e fondonan, esaki ta nifica cu por bay emplea cinco profesional full time, pa atende cu e proyecto aki so, y na un manera proactivo ta bay aserca adictonan ambulante y percura pa nan wordo ubica den un di e centronan. Na inicio esaki lo bay ta na e centro na meiveld, sinembargo, den cuadro di e proyecto aki mes, a aloca 100 mil florin pa por renoba cuater camber na Centro Colorado. Cuatro camber ta nifica 16 pa 24 cama, caminda e adictonan aki por haya e ayudo y e cuido necesario. Banda di esaki, mester tene cuenta tambe cu diferente otro aspectonan ora ta kita un persona for di caya. Ta importante pa brinda e persona aki e cuido cu e tin mester di dje, pero di otro banda tambe, tin cu tene cuenta e aspecto di cuminda y aspectonan basico cu nan tin mester di dje. Pues, den cuadro di e proyecto aki, a tene cuenta cu tur e fondonan aki, manera a menciona pa asina por atende cu e fenomeno aki na un manera duradero y structural.

Manera ta conoci tin un vision a largo plaso, cual ta un aspecto cu e stuurgroep GGZ hunto cu PAHO a yega na dje. Sinembargo, banda di esaki tin visionnan a corto plaso y a medio largo plaso, di cual e tipo di proyectonan asina aki ta nace for di dje. Diaranson binidero, e proyecto infrastructural di Stichting Hunto lo bay wordo lansa, caminda SPD hunto cu FMAA ta bay wordo ubica den un solo edificio, pa asina procesonan por ta miho alinea na otro, y asina por brinda un miho cuido na tur esnan cu tin mester di dje, no adultonan so, pero principalmente na mucha- y hobennan. Dentro di poco lo por tuma nota di demas proyectonan cu lo bay wordo anuncia manera di FADA y SPD, y riba e tereno di opleiding tin varios iniciativa cu ya caba ta den ehecucion.

E mandatario a gradici tur e profesionalnan presente di e stuurgroep GGZ, manera ta conoci desaroyonan ta mustra cu mas y mas mester sera e “gap” entre aspectonan di salud mental y aspectonan di adiccion. Asina por tuma nota cu ora ta papia cu profesionalnan den e veld, mas y mas ta papia di un dubbele diagnostiek, pues, clientenan no tin retonan riba un tereno so, pero tambe riba tereno di salud mental. Pa e motibo aki, tur e proyectonan aki ta nace for di e stuurgroep GGZ. Pues pa recapitula, 600mil florin ta bauy wordo aloca pa por atende cu adictonan ambulante, principalmente den nos centro di ciudad, asina elevando e siguridad, pero tambe baha e molester pa tur esnan cu ta bishita nos centronan, creando un miho “straatbeeld”.