Minister Richard Arends ta lamenta cu ta hunga wega politico cu edad di pensioen

Gobierno a pasa den un proceso largo, den dialogo cu partnernan social pa logra yega na e miho sistema pa sigura e fondo di pensioen di SVb. Pesey Minister di Asuntonan Economico y Comunicacion Richard Arends ta lamenta e weganan politico cu ta wordo hunga dor di oposicion bisando cu nan lo bay baha edad di pensioen.

E mandatario a recorda cu na aña 2010 den e plataforma Dialogo Social, hunto cu partnernan social, Gobierno a introduci un serie di reformanan cu tabata necesario pa salvaguardia e fondonan di pensioen. Un serie di reforma a tuma luga durante Gabinete Mike Eman I y den e di dos periodo, na aña 2013, a cuminsa aumenta edad di pensioen den forma gradual durante 10 aña. Na 2024 e edad di pensioen lo ta 65 aña. E aña’ki e ta 61 aña y mey.

Tur e cambionan a wordo haci den bon consulta cu e partnernan social. “E reformanan cu a tuma luga pa loke ta SVb, pa salvaguardia e fondo, a sosode den consensus y a base di un cantidad grandi di conseho di hopi experto. E conhunto ta exactamente loke nos sociedad por carga riba tereno social, fiscal y laboral. Pesey mi ta hopi sorprendi cu den e ambito politico ta hunga cu e idea di reduccion di edad di pensioen. Esaki ta algo cu mi no ta papia como Minister ni como candidato riba lista politico, pero como un di e personanan cu den e delegacion di Gobierno di Aruba a sinta oranan largo cu actuarionan, expertonan di SVb, di sector priva y di sindicatonan den Dialogo Social pa trece e balance di ahustenan necesario pa salvaguardia e fondo di pensioen di nos grandinan sin causa disturbionan social y economico.”

E mandatario ta bisa cu el a tende expresion di opositornan politico, bisando cu nan kier reduci edad di pensioen. “Mi ta haya esaki hopi lamentabel, pasobra na momento cu reduci edad di pensioen nos lo tin un deficit enorme den e fondonan di pensioen, cu lo surpasa1biyon florin den un periodo hopi cortico. Esaki ta algo cu ningun hende kier. Na momento cu e edad di pensioen baha, nos no por garantisa ni e pensioennan actual ni e pensioen di futuro pensioenadonan di Aruba.”

Debi cu a haci e ahuste den e edad di pensioen, na aña 2012 a introduci e Flex Pensioen. Personanan cu ta sinti cu debi na e desgaste fisico y su tipo di trabou, e no por keda traha te cu su edad di pensioen obligatorio, semper por bay cu pensioen cu un descuento. Pues e posibilidad pa baha cu pensioen prome cu e edad obligatorio ta existi. E edad di pensioen a wordo poni pa subi gradualmente pa e no causa ningun disturbio of shock economico ni social, e mandatario a enfatisa y e mester yega 65 aña pa e fondo ta sigura.