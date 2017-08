Minister Richard Arends cu reunion tocante contrabando di gasolin di Venezuela

Minister Richard Arends un bes mas a sinta cu e grupo di enfoke pa discuti e situacion no desea cu tin encuanto contrabando di gasolin cu ta bin di Venezuela y ta wordo rebendi aki na Aruba di manera ilegal. A amplia e grupo cu Ministerio Publico y tambe Kustwacht y KPA. Na final di e reunion Minister Arends a bisa cu a sinta cu instancia, compania y institutonan cu tin un rol den e proceso aki. “Den e caso specifico aki nos ta mira cu e importacion di gasolin aki na Aruba ta wordo comercialisa den forma clandestino riba nos isla. No solamente esaki no ta contribui na un competencia husto, pero e ta un peliger enorme pa e habitantenan di Aruba y trahadornan di waf.”

Minister Arends a enfatisa un bes mas cu e situacion ta uno no deseabel y ta pesey a sinta cu tur esnan envolvi den e proceso di importacion y a amplia e grupo aki. E proceso di importacion ta inicia den nos awanan teritorial te yega den distritonan riba nos isla.Nan ta bay sinta hunto den un ekipo apart cu ta bay atende cu e parti criminal. “Aki un siman e grupo ta bin bek cu decisionnan concreto pa loke ta trata combatimento di e comercialisacion clandestino aki di gasolin cu ta procedente di Venezuela.” Minister a accentua cu gobierno tin e responsabilidad pa percura pa e seguridad di e comunidad. “Aki tin un acumulacion di delitonan. No ta paga accijnzen, no ta cumpli cu regulacionandi DTI, no ta umpli cu leynan di vestigingsvergunning, no ta paga belasting, no ta cumpli cu e rekisitonandi brandweer. Ta pesey cu hunto cu Ministerio Publico nos ta bay mira di ki manera por controla esaki mas miho y combati e actonan aki.”

Minister a haci un bes mas un yamada na comunidad pa no participa dene practicanan aki. No solamente bo ta pone bo bida na peliger, pero tambe di otronan y sigur di trahadornan di waf. “Nos ta trahando duro pa combati esaki y mi ta kere cu pronto ta bay tin accionnan di parti di departamentonan hudicial.” Minister a splica cu nan tin un bista hopi cla ken tur ta envolvi den e negoshi aki. E yatenan ta salialgun biaha pa dia y tambe tin e adresnan unda nan ta registra. E informacionnan aki nos tin y a base di esaki nos lo traha riba e combatimento di e fenomeno aki.”

Un punto hopi importante cu Minister Arends a trece dilanti ta cu e gasolin di e pompstationnan ta wordo importa door di Fuels Marketing and Supply Aruba, un compania di Refineria di Aruba, un compania estatal. Tin cierto specificacion na cual e gasolin cu ta wordo bendi mester cumpli cu ne. E exigencianan ta halto. E gasolin cu ta bin di Venezuela tin hopi mas chumbo (lood) den dje cu ta haci’e hopi mas pisa cu e gasolin cu bo ta haya na e pompnan di gasolin aki. “Na cierto momento e gasolin aki ta dañino pa bo auto. E prijs mas abou cu e consumidor ta paga pa e gasolin di Venezuela a lo largo ta sali’e mas caro. Bo ta cumprando un otro producto cu e gasolin cu ta wordo bendi aki. E chumbo ta un metal y su elemento ta forma den motor di e auto y por kibra bo auto hincando bo den mas gasto.”