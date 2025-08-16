Diaranson atardi minister Rene Herdé tabata presente durante e firmamento di acuerdo pa cooperacion entre SETAR Aruba y Saba Statia Cable System pa un sistema di fiber optico cu lo acelera e internet y ademas lo haci esaki uno na prijs accesibel pa e islanan.

Minister Rene Herdé a expresa di ta sumamente contento di por a experencia un compromiso asina importante entre e companianan pa crea un conexion ultra moderno entre Aruba, Corsou y Boneiro cu lo conecta nos despues cu Merca.

Internet ta un parti esencial di nos dia ya cu ta haci uzo di dje sea pa trabou of educacion. Sin duda, esaki ta un vision cu ta cuadra cu e vision cu Gabinete AVP- Futuro tin pa e desaroyo di Aruba. Un pais cu vision pa futuro y ta desaroya lihe cu oportunidad pa nos hendenan. Gobierno ta para tras di e proyecto.