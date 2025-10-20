Dialuna mainta, Minister di Vivienda, Infrastructura y Telecomunicacion, drs. Rene Herdé, a asisti na ceremonia di apertura di SETAR Digital Week, cu a tuma luga na e oficina principal di SETAR na Sero Blanco.
Den su discurso di apertura, Minister Herdé a comparti un anécdota di e momento cu Prome Minister Mike Eman a yam’e pa invite pa tuma e cargo como Minister di Telecomunicacion. Den forma chistoso, Minister Herdé a conta cu el a puntra Prome Minister si e tabata sigur cu a draai e number di telefon corecto, y Prome Minister a contesta cu si, el a primi e number corecto, un referencia na e avansenan tecnologico den mundo di telecomunicacion.
Minister Herdé a felicita SETAR pa su rol como pionero y su progreso continuo den tecnologia di telecomunicacion riba un isla chikito manera Aruba. Herdé a subraya cu e tema di e dia, “Digitalisacion na tamaño humano”, ta refleha un enfoke importante: tecnologia mester sirbi pa mehora e bida humano.
Tecnologia tin un capacidad inmenso pa yuda nos den tur aspecto di bida. Si nos no ta haci uzo di dje, nos ta perde un oportunidad. E-learning, por ehempel, ta un ehempel claro di con nos por combina avanse tecnologico cu progreso humano.
Herdé a recorda cu no tabata hopi tempo atras cu un ambtenaar tabata trece un telegram personalmente na cas, y pa yama un famia den exterior mester a haci un collect call caro via operador. Awendia nos por yama, manda mensahe y hasta video call cu facilidad. Esaki ta mustra con mundo a cambia na un manera asombroso.
Minister Herdé a enfatisa cu e siman di Digital Week mester sirbi pa reflexiona riba unda Aruba ta para awe y ki direccion e pais kier tuma pa futuro.
Cu e capacidad tecnologico cu nos tin awe, kiko mas nos por haci pa sirbi hende?
Segun e Minister, tur hoben na Aruba mester tin acceso na tecnologia pa logra su potencial educacional. Inclusion di tecnologia den e curiculo di enseñansa ta vital. Si nos no ta prepara e siguiente generacion pa un mundo digital, nos ta pone nan atras den e carera di progreso. Minister Herdé a conclui deseando SETAR exito y sabiduria pa continua ta un lider den progreso tecnologico di Aruba.