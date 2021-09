Minister President ta urgi Minister Lampe y SKOA pa atende e problema pa no sigui perhudica nos mucha y hobennan

Gobierno di Aruba ta lamenta cu SKOA ta warda te na ultimo momento, hustamente durante conferencia di prensa di Gobierno diaranson anochi, pa anuncia cu no ta habri scol.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu e relacion entre SKOA y Gobierno tabata semper uno bon y habri, cu excepcion di e relacion entre SKOA y Minister Lampe. A base di e bon relacion ey a logra soluciona varios problema den pasado.

Pa Gobierno ta keda incomprendible, despues di e pidi SKOA warda pa e gobierno nobo forma, pa e Minister nobo atende cu e problema, algun ora prome cu apertura di aña escolar, nan ta tuma un decision asina incomprendible perhudicando miles di muchanan. Ainda no tin gobierno nobo, ni minister nobo, lo ta hopi lamentable si SKOA scoge toch pa tene scolnan cera, sin motibo.

Prome Minister a duna di conoce cu Conseho di Minister a atende e proposicionnan di mediador Pontilius y a informa SKOA riba esaki caba algun siman atras. Gobierno a expresa su disponibilidad pa yega na un acuerdo.

“Hecho ta keda cu na Aruba nos conoce responsabilidad ministerial individual y cu ta e minister di enseñansa so por tuma decision den e caso aki. Mi a splica SKOA y mi a splica mediador cu e unico forma ta pa warda un minister di enseñansa nobo, pa atende cu e caso.

Kico a cambia di ayera pa awe, ta keda pa mi un pregunta. En todo caso, desde ayera pa awe, nos no tin minister nobo ainda y e unico cu por atende e problematica aki awor – si en caso SKOA insisti cu ta awor e mester wordo atendi – ta Minister Lampe. P’esey mi a instrui Minister Lampe pa atende cu SKOA pa evita di perhudica nos muchanan y hobennan debi na malentendido di adultonan.

Ami ta keda disponible, asina cu tin un minister nobo, di intermedia un biaha mas pa e problema di SKOA wordo soluciona ‘for once and for all’”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

