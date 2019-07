Minister President: “Si Mike de Meza presenta den parlamento e ta haya tur informacion pa locual ta CITGO”

Algo cu tin hopi hende preocupa ta e problematica di refineria CITGO y e contract firma door di gobierno di Aruba y e representantenan di CITGO, cual ta un subsidiario di PDVSA.

Desde cu Mei cu Prome Minister a bay Washington y a reuni cu OFAC, ela anuncia e plan di traha den 3 fase.

E prome stap ta pa purba sali for di e contract di CITGO, mirando cu CITGO no ta e partner cu Aruba mester di dje na e momento aki. Kisas den pasado e tabata un bon partner y den futuro e lo por ta un bon partner. Pero e situacion na Venezuela actualmente, gobierno di Aruba no ta mira cu e lo por yuda pa hiba e refineria padilanti. Asina tambe, desde su regreso for di Washington na Mei, e intentonan ta wordo haci pa sali for di e contrato cu CITGO. Ora cu logra esaki lo bay over na fase B.

Fase B ta pa mira si tin interes pa e refineria. Otro operadornan a mustra nan interes caba, gobierno ta tumando esaki den consideracion. Y tambe lo invita otronan pa expresa nan interes si nan tin esaki. E di tres stap ta e ora cu si no logra haya un otro operador, fase C (3) lo ta un otro alternativa pa refineria. Esaki lo trece mas cupo di empleo y lo trece bienestar pa San Nicolas y Aruba.

E plannan aki a wordo anuncia caba for di Washington na Mei. A declara esaki den conferencianan di prensa, a declara esaki den publico y hasta den parlamento. Pues, e remarke di Sr. Mike de Meza, di cu Sra. Wever- Croes ta haciendo cos den secreto y den scondi, asbolutamente no ta berdad. Sr. de Meza no ta serio den su trabou, cada biaha cu Sra. Wever- Croes ta den parlamento, nunca e t’ey y ora cu Prome Minister ta den den conferencia di prensa, aparentemente esaki tampoco Sr. de Meza no ta volg.

actualmente ta trahando den Fase 1, pa purba sali for di e contrato. Reunionnan preeliminar ta tumando luga, pa sali di e contract mas lihe. Esaki ta pasobra cu e contract firma cu CITGO, Aruba mester warda te october 2020, pa por pone ariba papel cu CITGO no a cumpli cu su palabracion di inverti, di rehabilita e refineria. Na e momento ey, e partinan di e contract cu ta deal cu ‘Dispute Resolution’ ta masha amplio, ta pone cu CITGO por bringa e ponencia di gobierno di Aruba y nenga di duna e yabi di e refineria, y hiba gobierno corte pa hopi aña. Y ainda por ta den corte despes di october 2020. Esaki no ta cumbini e pueblo di Aruba, niun hende. Ta sinti cu tin espacio pa yega na algo cu CITGO, sin cu mester warda 5 pa 6 aña, pa haya e yabi di e refineria bek.

Tur esfuerso ta wordo haci actualmente, expertonan ta na mesa cu hendenan di CITGO. Expertonan di RDA, di e Raad van Comissarisen di RDA ta haciendo nan maximo esfuerso pa haya e yabi di e refineria bek y trece pa gobierno, pa dicidi kico ta e futuro di e reffineria y pa no ta rehen mas di un partner, cu Sr. Mike de Meza y su grupo a hinca Aruba den dje sin cu por sali afo.

Na e momentonan aki no tin punto pa hunga politica barata y infantil di Sr. Mike Meza. Prome Minister a bisa di ta hopi transpartente y si Sr. de Meza tabata kier mas informacion, e por tuma contacto cu Sra. mr. Evelyn Wever- Croes den parlamento. Tur opositor ta wordo invita pa para banda di e pueblo di Aruba, banda di e interes di pueblo di Aruba.

Sr. de Meza a mustra cu su interes den refineria nunca tabata trata die pueblo di Aruba. Sr. de Meza loke e no kier ta pa stop e contrato cu CITGO ya cu esaki ta trece tur e privilegio y beneficionan cu el a conoce. pero aworaki no ta trata di priivlegio y beneficio di Mike de Meza, pero awo ta buscando e beneficio di e pueblo di Aruba.

