E aña aki ta tuma luga e di cuater Conferencia Internacional di Small Island Developing States di Nacionnan Uni. E conferencia ta tuma luga na Antigua y Barbuda for di 27 pa 30 di mei y e tema di e aña aki ta ‘Charting the Course Toward Resilient Prosperity’. Ta importante pa remarca cu e conferencia di SIDS ta tuma luga cada 10 aña y pa e motibo aki ta di suma importancia cu Aruba como isla chikito ta forma parti di e conferencia aki.



Minister President di Aruba Evelyn Wever-Croes y Minister President di Corsou Gilmar Pik Pisas lo atende e conferencia importante aki.Pa Aruba ta un gran honor cu Minister President sra. mr. Evelyn Wever-Croes ta encabesa e delegacion di Reino Hulandes cu ta consisti di e 4 paisnan den Reino.

Kico ta SIDS y ki rol Aruba tin durante di e conferencia?

SIDS ta significa Small Island Developing States, Islanan Chikito den Estado di Desaroyo. SIDS ta wordo referi na un grupo di pais (isla) y teritorio cu ta comparti retonan y vulnerabilidad unico den nan desaroyo. Esaki ta debi na e caracteristicanan cu nan tin en comun manera: e tamaño chikito, locacion remoto y recursonan limita cu ta haci nan mas vulnerabel na factornan externo.

Actualmente Aruba como pais autonomo den Reino Hulandes ta forma parti di SIDS como un miembro asociado di Nacionnan Uni. Minister President di Aruba lo hiba palabra durante di e conferencia y lo tin reunionnan cu Minister Presidente y Ministernan di varios pais, entre otro Barbados, Suriname y Antigua mes, tambe cu instancianan internacional di influencia global.

Meta di e participacion di Aruba

Meta di e participacion di Aruba ta pa boga pa sosten y cooperacion internacional, enfatisando e necesidad pa desaroyo sostenibel, strategia di mitigacion y adaptacion na cambionan climatico, asistencia financiero y tecnico di e comunidad global. Nacionnan Uni y otro organisacionnan internacional ta reconoce e circunstancianan unico di SIDS y ta traha pa atende e necesidadnan specifico cu maneho y programanan specialmente adapta na nan. Pa e motibo aki tambe ta hopi significante cu Aruba no solamente ta parti di e delegacion di Reino Hulandes, pero cu Minister President Evelyn Wever-Croes tin un rol prominente como lider di delegacion. Como lider di e delegacion di Reino, Minister President, lo enfatisa cu Aruba mescos cu e otro SIDS tambe ta atendiendo cu retonan di paisnan grandi cu recursonan di islanan chikito, cual ta hopi limita.