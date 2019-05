Minister President a reuni cu Minister Stef Blok riba situacion Venezuela

Minister di Relacion Exterior di Reino Stef Blok tabata na Aruba diahuebs y a reuni cu Premier Evelyn Wever-Croes. A toca varios tema entre otro Venezuela y e situacion actual.

Ta hopi importante pa alinea pensamento y strategianan den e situacion dificil aki.

“Mi a splica Minister Blok cu e impacto di e crisis na Venezuela riba nos pais ta grandi. E ta trece retonan grandi cu ne cu nos ta purba maneha. Te ainda nos ta logrando di maneha nan pero e presion ta grandi riba mercado laboral, enseñansa, cuido di salud. Y ta importante pa Hulanda compronde esaki. Mi a pidi Minister Blok pa no haci ningun esfuerso pa habri e frontera bek” segun premier Evelyn Wever-Croes.

Riba e maneho di asilo y maneho migratorio ambos mandatario ta riba e mesun linea. Esnan cu por keda Aruba cu un permiso valido of ta cumpli cu exigencianan di tratadonan internacional, por keda Aruba. Esnan cu no tin permiso valido y no ta cumpli cu tratadonan internacional, no por keda.

“Nos a toca e tema tambe di Visa pa Venezuela y e proceso aki ta andando. Hulanda y Corsou ta mira e situacion poco diferente cu nos na Aruba. Mientras nos ta sigui traha riba e procedura ey riba nivel di Reino, Aruba lo bay implementa e ESTA pa asina tin un miho bista y control ken ta drenta nos isla.

Hulanda keto bay ta riba e punto cu nan no ta duna asistencia financiero, pero solamente asistencia tecnico y cu expertisio. Den esaki nan ta cumpliendo y ta yuda nos pa atende cu e fluho migratorio na nos pais. Nos tabata tin un bon reunion y ta hopi importante cu e Minister mes a bin Aruba, a papia cu esnan concerni y a scucha di nan con Aruba ta atendiendo cu e crisis migratorio. Pa mi ta importante pa nan sa di e impacto severo na Aruba pa asina por tene cuenta cu Aruba den toma di decisionnan”, Premier Wever-Croes a finalisa bisando.

