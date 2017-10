Minister President a inaugura mini cancha di futbol na Noord

Siguiendo cu e trabounan cu su Ministerio a bin ta realisa durante ultimo añanan, Minister President Mike Eman, a realisa diasabra ultimo e apertura di otro mini cancha di futbol cu yerba artificial. E biaha aki, a toca turno na e Division Hubenil di Deportivo Nacional pa adkiri un facilidad riba nan tereno na Washington. A traves di e programa BoBario y den cooperacion cu Comite Olimpico Arubano a logra construi otro mini cancha, cu den e caso aki, ta na disposicion no solamente di e organisacion deportivo, pero tambe muchanan di Scol Preparatorio, Scol Basico Washington y tur habitante di e bario den districto di Noord.

E ceremonia di apertura a tuma luga den oranan di atardi cu presencia di tur esunnan cu a hunga un papel clave den e realisacion di e proyecto. For di President di Comite Olimpico Arubano Sr. Roy Mezas, directiva di Deportivo Nacional, Division Hubenil, mayornan, lider y hungadonan, como tambe e invitado special Sra. Anchie Maduro na kende e mini cancha a ser dedica. Sra. Maduro ta un educador sumamente stima cu a fungi como cabesante di Scol Preparatorio Washington, ta un di e fundadonan di ex SV Washington cu awo ta resorta bou di Deportivo Nacional y a pesar di a baha cu pension, keto bay ta activo den e actividad y guia diario pa e muchanan.

E proyecto di mini cancha di futbol, batting cages y mehoracion di otro facilidadnan deportivo ta bou coordinacion di Ditto Acosta di e oficina BoBario cu financiamento di entre otro, entidadnan priva, FCCA y a traves di e Programa Olympamerica di e Organisacion Deportivo Panamericano cu cooperacion di Comite Olimpico Arubano. Actualmente tin mini canchanan similar den construccion riba tereno di S.V. La Fama na Savaneta y na compleho di cas di pueblo na Cura Cabai Zuid.

Minister President Mike Eman ta felicita Division Hubenil di Deportivo Nacional, scolnan di Washington y e bario di Noord en general cu e bunita facilidad nobo aki. Ta gradici tur esunnan cu a haci’e un realidad y ta spera cu su iniciativa y esfuerso lo traduci den un recreacion sano pa hopi den e añanan nos dilanti.