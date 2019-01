Minister Plenipotenciario na Merca presente Conferencia anual di Agri-Business

Minister Plenipotencario na Merca, Joselin Croes, a atende e “20th Annual Caribbean American Business Leadership Dialogue on Agri-Business” organisa pa Invest Caribbean.

Dia 15 di November 2018, Joselin Croes a atende un dialogue riba Agri-Business. Presente na e dialogo tawata varios instancianan nacional, internacional y universidad den Caribe den e ramo di agricultura como tambe vario embahador di Caribe. Durante e dialogo riba “Agri- business” den Caribe, varios miembronan di isla di Caribe a discuti over di oportunidad y contratiempo cu nan ta enfrenta den e negoshi di agricultura na nan isla, tambe US State Department a informa riba varios proyecto andando y con Merca por yuda Caribe cu “Agri-business”.

E “Caribbean Strategic Engagement Act (HR-4939)” a identifica e sector di agricultura como uno cu Merca kier yuda Caribe cu intencion di percura pa “food safety” pa e consumido Mericano. E ayudo ta pa promove maneho sostenibel, crea empleo, y promove crecemento economico den Caribe. E ayudo por ta financiero pero tambe pa medio di training of educacion.

Miembro di Congreso Plaskett den un forma hopi elocuente a bisa durante su presentacion cu e islanan Caribe no a wordo colonisa pa nan beachnan bunita pero pa loke agricultura a brinda e colonisadonan. Antes agricultura tabata central den e economia di Caribe. E ta di opinion cu Caribe mester pensa den reposiciona agricultura banda di e economia di turismo.

E reto di mas grandi pa e islanan di Caribe pa loke ta agricultura ta: falta di fondo, falta di data, falta di awa of awa ta caro, falta di conocemento pa cu tecnologia nobo, desasternan natural y fayonan den implementacion y por ultimo e hecho cu distribucion di nan productonan mester bai via Miami, cual ta haci nan productonan mas caro pe bende den regio.

E oportunidad mas grandi pa e islanan Caribe pa loke ta trata agricultura ta: partnerships entre islanan, por ehempel e “coconut-partnership entre Trinidad & Tobago y Jamaica”, tambe tin hopi fondo disponibel awo pa “Blue Economy”, por tuma ehempel di Barbados cu a lansa Oceans Economy and Trade Strategies (OETS), otro oportunidad grandi ta plantacion di hemp y cannabis. Tin varios islanan den Caribe manera Jamaica, St. Vincent & The Grenadines cu e decriminalisa e produccion di cannabis y hemp cual ta creando un economia nobo y cuponan di trabou.

Miembronan di US State Department, Sra Michell Brook y Katherine Dueholm a indica cu tin hopi oportunidad pa por haya ayudo tecnico of fondonan via US Commercial Service cual ta situa na St. Domingo, US Caribbean Deal Team, US Export Centers y the American Company Import and Export (ACIE) na DC. E HR 4939 hunto cu e US-Caribbean 2020 Strategies tambe ta crea oportunidad pa traha partnerships entre Merca y Caribe pa loke ta agricultura. Tambe nan a informa cu tin varios projectonan andando entre Merca cu Caribe manera: Community College training, 100.000 Strong cu a pone USD 10.000.000 pa hobennan di Caribe bai studia y train na Merca, e Youth Leadership of the Americas Program (cual Aruba a participa na dje), US Department of Agriculture tin 650 fellowship partnerships riba agriculture enterprise, food nutrition y food safety modernization (FAST) Food Safety Programs. Tambe nan a indica cu tur isla cu ta bezig cu Genetic Improvements Programs tambe por haya fondo por ehempel riba eradicacion di zika of por ehempel genetic improvement di papaya.

