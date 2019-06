Minister Plenipotenciario na Aruba pa yuda hobennan bayendo Hulanda den nan preparacion

Minister Plenipotenciario, Sr. Guilfred Besaril a splica cu, e hunto cu e staff di Arubahuis tin un programa, den cual actualmente ta bezig ta ehecutando e aspecto di e programa den cual a bin yuda den preparacion di hobennan cu a slaag y cu ta cla pa subi avion. Pero lo bin bek na november, pa ehecuta e di dos parti di e programa, pa duna informacion na e pre- examenklas di EPI, Colegio Arubano, Colegio Pariba.

Sr. Besaril a sigui bisa cu hasta esunnan cu a slaag caba por tuma parti na e programa aki. E motibo di e pre- informacion ta pasobra cu den cierto ciudadnan tin un lista di espera pa haya un cas. Esey ta loke ta enfatisa hopi ariba dje, pa inscribi trempan. Ariba e Facebook pagina di Arubahuis por haya hopi link, pa evita loke hopi hoben ta pasa aden. E mandatario ta sigui bisa cu e ta kere den duna hopi informacion.

E mandatario a splica cu hopi biaha hendenan ta keha cu e ta na Aruba un biaha mas, pero e ta na Aruba pa duna informacion. Informacion cu por yuda e hobennan ora cu nan haya nan na Hulanda, ora cu e hobennan hayanan den problema na Hulanda, a base diario. Esaki no ta responsabilidad di Arubahuis, pero toch ta haya hobennan cu, door di falta di preparacion, ta cay den un sistema negativo na Hulanda. Nos sistema educacional no ta hacibo independiente, ta keda tenebo na bo man, te ora cu e hoben gradua. Eynan e esencia ta cu nos hobennan no ta suficiente independiente cu nan ta consciente cu nan a caba di gradua y cu ta bayendo Hulanda.

Hopi hende ta kere cu yega Hulanda sin ta prepara ta masha facil. Pero pa haya un vivienda na Hulanda, ta hopi dificil. Y hopi ta nos yiunan di tera cu ta hayanan ariba caya, sin caminda di bay. Hulanda a bira un mescla di tur sorto di nacionalidad.

Hasta e ingles ta drentado e universidadnan na e ciudadnan mas grandi. Nos hobennan ta mucho facil, pero e mandatario a splica cu ora cu bin cu e anochinan di informacion, un luz lo cende. No por permiti pa cosnan cu ta topa cun’e tur aña, keda ripiti su mes.

Y e mandatario a reitera cu nos sistema educacional, no ta haci e studiante independiente. Despues nos kier pa e mesun hoben aki, cu a tene su man pa 18 aña largo bay studia afo y di biaha e mester bira independiente.

E aña aki atrobe tin un grupo grandi cu ta saliendo pa Hulanda, y p’esey e mandatario ta na Aruba pa asina por duna e hobennan aki tur informacion di loke nan por spera den na bida como studiante leu for di cas.

