Minister Otmar Oduber ta lamenta cu awor kier pinte como un persona malo

Minister Otmar Oduber durante un conferencia di prensa a duna declaracion refiriendo na un carta cu gerencia di Meta Corp a manda pa su trahadonan y akinan e mandatario a mustra cu el a keda asombra di e contenido di e carta aki. Loke ta sorprende e madatario ta hecho cu a wordo bisa cu kier strobe e compania di celebra su 100 aña mientras cu ta e Gobierno actual y su persona como minister a traha duro pa e compania haya un tereno di pueblo riba Avenida Nelson Oduber pa construi su cinema nobo y modero y ta den e mesun oficina aki a reuni cu gerencia, doño y accionistanan. Awo ta bini e diferencia pasobra manera e mandatario a duna di conoce cu e ta sinti cu semper ora e tabata bisa SI e tabata esun miho mira serca e compania y awo cu a cambia cierto opinionnan, e mandatario ta bira e boeman. Y a cuminsa un ataque den e carta cu recientemente a sali.

Minister Oduber a mustra ta ta mal informa e trahadonan como sifuera cu e ley di Serlimar lo por tin consecuencia cu Eco Gas y Ecotec, cu tin mas of menos un 100 trahado nan dos hunto, lo por ta sera su portanan. “Mi ta lamenta esaki y mi ta kere ta importante pa mi pone dilanti cu a base di e respet grandi cu mi tin pa e famia y un compania cu ta hopi importante pa economia di Aruba. Pero no por t’asina cu ora bisa un biaha no, bo ta bira e ser di mas despreciabel”, Minister Otmar Oduber a declara. Atrobe e minister e enfatiza cu mientras cu e compania tabata “haya” ta ok pero na momento cu mester tuma decisionnan cu ta na bienestar di comunidad, direpente ta bira mal hende.

