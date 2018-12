Minister Otmar Oduber: Ta expande cantidad areanan protegi

Minister Otmar Oduber ta anuncia un di 4 area cu lo ta protegi den Parke Marino Aruba

Despues di un proceso bastante largo, den consulta hopi amplio cu diferente actor den comunidad, e siman aki e landsbesluit cu ta oficialisa e Parke Marino, ta keda oficilisa y introduci, Minister Otmar Oduber encarga cu Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente ta anuncia. Esaki NO ta encera e plan di maneho (locual por y no por) di e parke. E plan di maneho lo ta cla den prome kwartaal di 2019.

Gobierno a yega na decision conhuntamente cu e bestuur nobo di Parke Nacional Arikok cu nan ta bira e beheerder di Parke Marino Aruba y conhuntamente lo hinca e plan di maneho den otro basa riba informacion obteni di e consultanan y encuentronan cu tabatin cu usuarionan di lama (piscadonan entre otro). Minister Oduber a enfatisa cu a haci promesa y compromete pa reuni cu piscadonan y a cumpli cu esaki. Hopi punto, recomendacion y comentario a bin dilanti den e session nan aki cualnan lo ta inclui den e plan cu lo rigi e parke marino cu ne.

Minister Oduber ta anuncia cu a base di e combersacionnan cu tabatin na e diferente encuentro cu piscadonan tur rond Aruba pa mas control y proteccion, den e ley cu lo introduci e siman aki ta añadi un di 4 area cu ta lo proteha den Parke Marino Aruba. E area aki ta esun banda di lagoen banda di cas di Gobernador te na Punta Brabo.

Den cuadro di e areanan protegi, tin diferente pregunta cu a surgi manera dicon no a proteha rond henter Aruba. Minister Oduber a splica cu tin leynan cu ta sirbi na proteccion di e bida marino na Aruba. Tin e ley di Ruimtelijke Ontwikkleingsplan (ROP) cu ta regla proteccion riba tera y den lama full rond di nos isla (considera como areanan protegi). Den nos ley cu ta rigi proteccion di nos medio ambiente ta indica cu ora cu ta asigna un sitio, no por tin cierto actividadnan den e area manera cierto deporte actuatico of actividad economico cu no ta compatibel cu proteccion di nos bida marino. Pesey a scoge na e momentonan aki pa pone prioridad riba e 4 areanan aki cu tin un biodiversidad mas halto cu otro sitionan rond nos isla. Esaki ta pone cu despues di practicamente 30 aña, como un di e poco islanan den Caribe cu no a introduci un parke marino, considerando e gran necesidad pa esaki, awo Aruba ta mas cerca di realisa esaki.

