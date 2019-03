Minister Otmar Oduber: Reunionnan ta tumando luga pa creacion di ROPV

Durante Conferencia di Prensa semanal di Gobierno di Aruba Minister Otmar Oduber a informa tocante procesonan andando pa locual ta e creacion di un Ruimtelijke Ontwikkelingsplan met Voorschriften (ROPV). Esaki ta locual ta compaña e cambionan cu ta encera e Ruimtelijke Ontwikkelingsplan (ROP), cu pronto lo keda introduci.

Manera cu ta conoci, na aña 2009 Gobierno a introduci pa prome biaha un ROP/ Plan di Desaroyo Teritorial valido pa 10 aña (2009 te cu 2019). E ROP aki ta na vigor te na e momentonan aki y cual pronto lo wordo cambia a base di diferente encuentro cu stakeholders. Un proceso cu a wordo hiba di parti Gobierno den forma hopi transparente caminda cu a inclui y consulta cu departamentonan di Gobierno, Departamentonan no Guvernamental (NGOs) y sector priva, Minister Oduber a splica.

Mirando cu durante di e ultimo 10 añanan varios y terenonan priva no por a wordo utilisa pa e meta cu kisas e famianan tabata desea pa motibo di e ley di ROP cu a keda introduci na 2009. E biaha aki Gobierno a sa di percura pa conscientisa comunidad di e derecho cu tin pa entrega observacionnan entre otro na e departamento DIP. Actualmente comunidad tin te cu 15 di maart pa por entrega observacionnan riba e ROP nobo, inzage no ta posibel mas na DIP, pero por mira esaki riba Website di DIP.

Tabatin bon reaccion di comunidad caminda cu mas di 50 carta a drenta di personanan cu a mustra nan observacionnan of criticanan riba cambionan pa loke ta e ROP nobo. Esaki ta un adelanto enorme comparando e situacion cu 10 aña pasa, Minister Oduber a duna di conoce. El a sigui splica cu: ‘Locual cu ta tumando luga ta sumamente importante considerando cu esaki ta bin despues di 10 aña. Durante e ultimo añanan hopi biaha no a sigui e ley di ROP, pa cual hopi biaha tabata haya observacionnan cu ta bin dilanti di comunidad. Cu consecuencia cu tabata haya terenonan duna door di Gobierno no conforme e ROP. Den situacionnan asina e ROPV ta sumamente importante, pasobra e ta pone responsabilidad riba e Minister responsabel, pero tambe riba e ambtenaar y e ciudadano tambe cu tin su responsabilidad y derechonan manera cu ta indica den e ley di Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling (LRO).

Comments

comments