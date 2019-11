Minister Otmar Oduber: Realisacion di hotel na San Nicolas ta muestra di e trabou duro, empeño y sacrificio cu a tuma luga

Diahuebs 14 di november ta un fecha cu sigur lo keda marca den historia. Mientras cu solo tabata baha speransa pa un desaroyo nobo na San Nicolas a bira realidad. Esaki a traves di e Groundbreaking di hotel Secrets Baby Baby Resort!

Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber a hiba un discurso yena cu emocion di e gran momento. Un momento cu pa decadanan diferente Gobierno a purba realisa.

‘Life is a matter of choices, and every choice you make makes you. This is why I choose San Nicolas’, palabranan cu Minister Oduber a habri su discurso cu ne, cual ta refleha e trabou duro, empeño y sacrificionan cu a tuma lugar. Tur pa transforma San Nicolas bek na locual cu e tabata un tempo! Pa hopi tempo despues di e cierre di refineria, Profesionalnan y Politiconan a pone hopi enfasis cu e meta nan dilanti pa logra transforma San Nicolas a traves di desaroyo nobo pa e area di Seroe Colorado, sinembargo esakinan nunca a concretisa. Locual si por a mira ta diferente plan cu a bira realidad cu a stimula turismo pabou di nos isla creando e concentracion di tur atraccion turistico leu for di San Nicolas. Segun añanan a sigui transcuri, hasta incentiva a wordo poni pa stimula empresarionan chikito pa establece den e area pariba di nos isla. Lamentablemente e ‘boom’ economico tan spera no a tuma luga. Semper e pregunta a keda di kico mester bin prome, sea ta e desaroyo pa atrae hende, of hende pa atrae comerciantenan y desaroyo. Den tur esaki algo cu Minister Otmar Oduber a wak ta cu locual San Nicolas y henter ‘pariba di brug’ tabata falta ta, e gana, e curashi e escogencia firme pa kere den dje como un parti di Aruba cu ta hopi special pa su caracter unico!

Na 2011 a traves di e rapport ‘Winning the future’ ta locual cu a inicia locual cu a bira 8 aña largo di trabou di transformacion di San Nicolas den e “Cultural and Heritage City of Aruba”. Cu bishita realisa na New Orleans y creacion di e Master Plan door di Aruba Investment Bank (AIB), e rapport di impacto economico traha pa PWC, te na e revitalisacion di e area di Promenade y Baby Beach, renovacion di edificionan monumental, establecimento di 3 museo, desaroyo di Carnival and Entertainment Village, apertura di espacio di tayernan certifica door di artesanonan (Cosecha), e lansamento di e proyectonan di mural, sigui pa Aruba Art Fair y e escultura na honor di e gran sra. Lolita Cremony como representacion di e hende muher luchador y trahador di San Nicolas.

A traves di tur esaki San Nicolas a cuminsa haya speransa y por mira e resultado awe!

Sinembargo e trabou no a termina, pasobra e hotel Secrets Baby Beach Resort ta e catalisador di mas desaroyo cu ya ta na caminda pa San Nicolas! A inicia cu renobacion di mainstreet di San Nicolas y lo bin diferente oportunidad nobo pa famianan yega na nan hogar pariba di nos isla den cuadro di e vision sostenibel cu Gabinete – Wever Croes ta para pe.

Por ultimo Minister Otmar Oduber a duna gradicimento na e sosten ricibi di Gabinete lidera pa Prome Minister sra. Evelyn Wever – Croes, un Minister di Turismo cu a pone man na obra y ya caba otro siman lo inaugura un otro proyecto na Baby Beach, un Minister di Transporte tumando pasonan grandi instituyendo San Nicolas Ports Authority cu lo precura pa e fast ferry tan spera, nos Minister di Finanzas cu su vision economico fiho y su empeño pa San Nicolas como e capital historico di Aruba, nos Minister di Husticia y su compromiso pa cu seguridad di San Nicolas. Pero tambe Minister di Labor y Enseñansa cu lo percura pa nos propio hende haya empleo y un educaccion pa futuro. Esaki ta ilustra e importancia di traha hunto na bienestar di nos dushi Aruba. Pabien Aruba!

Comments

comments