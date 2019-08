Minister Otmar Oduber impresiona pero no sorprendi pa e entusiasmo durante SNBA business summit

Na promer lugar mi ta desea di gradici directiva di San Nicolas Business Association pa e invitacion pa participa awe na nan Promer Business Summit,

Alabes mi kier reconoce presencia di su Excelencia Gobernador di Aruba Sr. Alfonso Boekhoudt, Su excelencia Promer Ministro di Aruba Sra. Evelyn Wever Croes, demas colega Ministro, lidernan di fraccion di Parlamento, Representante di comercio, Industria y tambe representante di e hotel Nobo Secrets Baby Beach Aruba. Welcome to Aruba Mr. ………

First allow me to address myself in our local Papiamento language with a few words and later I will address myself in English.

San Nicolas, awor ta tempo pa Curashi, Accion, y Optimismo, awor ta momento pa un comienzo nobo.

San Nicolas su pueblo a warda cu pasenshi pa un dia asina aki por yega, caminda un Ggobierno cu animo, perseverancia y creatividad a tuma decisesicion firme pa trece un cambio di rumbo pa San Nicolas y su pueblo, y pa Aruba. San Nicolas awor ta bay tuma un dal su paso grandi den e direccioón di desraroya su rol den nos Industria Turistico.

Ya ta decadanans cu e pueblo di San Nicolas su traahadornan y pueblo a traha den e sector turistico den e parti Noord di Aruba, ‘pabaou di brug’ manera nos ta bisa, leu for di nan cas. Awor nan y nan yiunan den futuro sercano cercano por bay escoge pa traha y biba mas cerca di nan cas.

Minister Oduber a expresa cu yYa pa hopi aña caba e mi ta admira e identidad special cu e ciudad di San Nicolas tin, su hendenan, su musica y su duishi cumindanan Ccaribense. Tur esaki cu tabataa su inspirainspiracion mi na momento cu emi tabata Ministerro di Turismo pa pone accion tras di e vision pa duna San Nicolas e oportunidad y apoyo cu e mester pa su identidad special bira un atraccion turistico cu por brinda e pueblo di San Nicolas un oportunidad econoómico den e sector aki di Turismo.

Renobacion San Nicolas

Na aña 2014…… mi a hiba un grupo di inversionista New Orleans nan Merca pa laga nan haya e inspiracion di con pa inverti y converti San Nicolas den “Caribbean City” di Aruba. Inversionistanan motiva a bolbe y a inverti den edificionan. Monumenten Bureau tambe a haya interes pa haci un inventario di e edificionan historico na San Nicolas pa asina nan por inverti den preserva y duna nan un funcion na e diferente edificionan historico di San Nicolas. A Mi a inicia e proyecto di renoba Promenade y awor mi a duna instruccion pa nos reanuda e trabaounan di e renovacion pa asina renovacioón por wordo completa.

Awe nos por mira con Nicolas Store cu su identidad autentico ta duna San Nicolas un cara fresco y renoba, y pronto nos ta spera cu mas di e ehempelnan aki por bira realidad. Ademas, como mandatario Minister Oduber. Mi a stimula e arte di pintamento riba Muraya cu a cuminsa na San Nicolas, tres di e 5 museonan di Aruba awe ta na San Nicolas!

Pesey pues deécadas ta buscando e Galiña cu por pone e webonan di oro pa San Nicolas, un companñiía hotelero cu ta dispuesto pa tuma e riesgo y inverti.

E Galiña di oro aki a ser encontra, esey ta ………..cu lo desaroya e Hotel “Secret Baby Beach Aruba”, un hotel di 5 strea All Inclusive cu den su promer fase lo construi 600 camber y den e di dos fase 300 camber mas. E hotel lo wordo construi den un area cu no ta “groen gebied” y cu ya pa decadas a ser asigna pa construccion di un hotel. Mi ta desea di añadi un punto importante; E centro di San Nicolas lo bira e Shopping Center di e Hotel, pues e hotel lo no inclui un Shopping Center den su facilidadnan. Gobierno di su banda lo bay construi un Boulevard cu ta conecta Downtown San Nicolas directamente cu e area hotelero na Sero Colorado, e ta bira un shortcut atractivo pa drenta y sali di e ciudad.

Ademas di e hotel “Secret Baby Beach Aruba” tin dos otro grupo di inversionista local cu tambe ta trahando riba nan proyecto di dos boutique hotel di 40 camber.

Pa loke ta infrastructura y medio ambiente; Baby Beach lo bay wordo amplia pa acomoda un fluho mas grandi di turista na e playa sin cu e pueblo local ta ser perhudica di por uza e beach.

Lo mantene e unico cueba bao di awa cu ta bao di e tereno, y e lo keda publico. Mi ta desea di enfatisa cu e hotel grandi no lo bin riba e tunnelnan di fosfaat, es mas; e desaroyadornan di e hotel a compromete pa yuda conserva y promove e tunnelnan como un atraccion turistico di e promer industria di Aruba.

E otro playanan lo ser amplia y preserva mas tanto posibel den nan estado natural.

Actualmente tin deliberacionnan basta intenso tumando lugar cu famia Hickenson encuanto di e hotel di e famia den centro di San Nicolas.

40 aña caba gobiernonan di diferente asignatura a purba haya inversionistanan interesa pa construi un hotel grandi pa San Nicolas.

Awor porfin nos a haya un grupo cu ta interesa, cu tin e capital y e boluntad pa inverti na San Nicolas y pa ta e pionero y trecker di e desaroyo turistico, e galiña di oro cu nos tabata buscando pa pone e webonan di oro pa un futuro nobo pa San Nicolas.

Finalisando Minister Oduber a bisa: ‘Mi ta felicita San Nicolas Business Association pa cu nan iniciativa pa organisa nan Promer Business Summit, mi ta spera cu e no ta e di promer, esta cu lo tin mas cumbrenan comercial economico cu por surgi di e iniciativa aki pa brinda asina e pueblo di San Nicolas un futuro nobo cu su identidad autentico Caribense.’

