Minister Otmar Oduber: Gobierno no lo otorga “hindervergunning” na companianan operando na Sero Cristal

Comunidad por a tuma nota a traves di diferente medio di comunicacion cu for di basta tempo tin keho di cobamento di santo/ piedra rond di Aruba cu ta algo cu ta tumando luga pa hopi aña caba como un forma pa obtene material pa construccion. Sinembargo a mira cu consecuencia di esaki ta cu tin cantidad di buraco tur rond di Aruba. Desde 2009 cu tin un ROP, ya tin hopi di e luganan aki unda cu no ta permiti pa coba mas y ta luganan unda nos medio ambiente ta protegi. Sinembargo ta lamentabel cu durante tur e añan no a tuma accion contra di e diferente cobamentonan aki, manera na entre otro Sero Cristal.

Den e bario di Babijn a lanta e fundacion cu na diferente ocasion a expresa nan opinion pa cuida e parti di naturalesa y medio ambiente den e bario pa cual na cierto momento nan a vocifera nan opinion den forma hopi fuerte. Ministerio a percura pa controlnan tuma luga caminda cu boet a cay na diferente ocasion. Sinembargo ta mira cu e operacionnan ta continua pa cual a sigui den corte cierto momento caminda cu a mustra riba e hecho y huez a duna rason cu e companianan no por opera sin un hindervergunning. Dia 20 di februari e compania a bolbe bay corte bisando cu lo tabatin un ‘fictieve weigering y cu nan no a haya contesta di Gobierno.’

Minister Oduber conhuntamente cu Minister Bikker a papia hopi riba e aspectonan aki y a anuncia algun tempo atras un maneho nobo caminda cu ta crea un periodo transitorio di dos aña pa stop tur e cobamentonan tumando luga rond di Aruba. E maneho aki a wordo anuncia door di Gobierno di Aruba pa cual a haci controlnan hopi fuerte. Despues di delibera riba e decisionnan cu tabatin pa loke ta hindervergunning pa e compania Cala Romana, cu ta e compania cu pa hopi aña ta opera den e area aki, a dicidi cu no lo duna/ otorga e hindervergunning na e compania pues nan no lo por sigui cu cobamento. Den pasado a comunica esaki cu e gruponan (3 compania); Best International Group, Cala Romana y Caribbean Beton, cu ta opera den e area.

A pesar cu ta tereno eigendom, bo mester di un hindervergunning y bouwvergunning y nan no tabatin posicion di e vergunning nan aki pa cual a bisanan cu ta dunanan un periodo pa move for di e sitio. Den cuadro di e periodo transitorio nan lo mester busca otro forma pa genera e santo/ piedra cu ta necesario pa nan. E compania Caribbean Beton a acerca Gobierno pa cual a facilitanan den e zona industrial na Barcadera un tereno. Pa cual a compronde cu na e momentonan aki nan ta finalisando nan operacionnan na Sero Cristal. Na december nan mester a finalisa esaki pero pa motibo di planificacion y mudamento cu a cuminsa tuma luga, esey no a sosode. E compania a compromete cu Gobierno cu pa final di maart 2019 nan lo ta cla cu mudamento pa e zona industrial aki y lo bin cu material di afo pa evita e proceso di cobamento.

Algo cu a bin dilanti di e diferente truck driversnan pa loke ta e periodo transitorio ta nan trabou. Di esaki por bisa cu e unico diferencia cu lo tin ta cu enbes di kibra y coba causando daño na nos naturalesa y salud lo bin cu e santo y piedranan di afo caminda cu e mesun truck drivers lo transporta esaki sea ta pa e fabrica cu ta bay produci e asfalt of beton, of for di eynan pa e cliente di e organisacion.

Minister Otmar Oduber a enfatisa tambe cu esaki ta un decision cu a bin ta anuncia pa motibo cu a mustra cu no por keda coba sin mas, ocasionando daño enorme na nos medio ambiente. Nos tin un ley di ROP y mester respeta y atene nos mes na e reglanan aki. Pesey aworaki ta den e fase caminda cu ta duna sosten te caminda cu por na esnan cu kier muda pa e area industrial semper y cuanto cu tin tereno pa nan por opera for di e sitio

