Minister Otmar Oduber: “Gobierno lo no bay privatisa e planta di recicla awa na Bubali”

Dialuna durante e conferencia di prensa di gobierno, minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber, a elabora ariba Bubali Plas, ariba ponencianan di Aruba Birdlife Conservation.

Ultimamente tin hopi actividad tumando luga, ordo ta wordo poni, leynan ta wordo sigui, tin hopi informacion robes ta wordo suministra na pueblo. Ta como sifuera cu tin plan pa privatisa e sitio aki. Esaki e minister a nenga categoricamente. Pa loke ta Bubali Plas y full e area, diabierna ultimo, cu e ROP a drenta na vigor, ela wordo poni ariba e lista di proteccion. Loke gobienro ta papia di dje ta e planta di RWJZ, cu ta den un situacion sumamente deplorabel, cu esey na cierto momento ta pensando di privatisa esaki, di stoot e af of independisa esaki for di gobierno, den un fundacion of NV.

Esaki ta pa kita duda cu gobierno lo ta evitando di cu e area bira un area protehi. Segun e e mandatario, ta logico ora cu bin den publicidad bisando cu kier pa e Bubali Plas wordo protehi y wordo poni p.e. bou di un fundacion di Parke Nacional Arikok, no por imagina cu Aruba Birdlife Conservation, lo por pensa cu e planta di recicla awa por cay bou di maneho di Parke Nacional Arikok.

E mandatario tabata aclarea esaki ya cu hopi biaha e rumornan aki ta haya bida ariba nan mes y contrario, na un forma mescos cu ta atendiendo cu e problematica di desperdicio di sushi, ta atende cue problema latente di sushi, e planta mester wordo renoba, practicamente reconstrui, mirando cu e ta bay haci 47 aña ta duna servicio.

E planta aki tin un peliger grandi pa cual gobierno a busca TNO pa duna un rapport como tambe otro fundacionnan internacional pa diferente consehonan pa pasonan cu mester bay tuma. Ta spera cu e simannan padilanti lo por tin mas informacion ariba esaki.

