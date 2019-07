Minister Otmar Oduber: Ecogas a triplifica su prijs na clientenan y ta malinforma comunidad

Dialuna Minister di Dearoyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber a elbora durante rueda di prensa semanal di Gobierno riba varios topico. Durante di e rueda di prensa e mandatario a reacciona riba un un comunicado publica di parti Ecogas den medionan di comunicacion en cuanto e ‘tippin fee’.

E clientenan mas grandi di e compania en cuestion ta esnan comercial (90%), entre esaki hotelnan di Aruba. 1 september 2018 Gobierno a manda un carta dirigi na AHATA mirando cu e tempo ey ya caba e compania a pretende como si fuera Gobiero a aumenta tipping fee pa cual nan mester aumenta nan prijs. E hecho segun Minister Oduber a indica ta, cu e compania en cuestion a triplifica nan prijs e tempo ey pa nan clientenan.

Ponencia di Ecogas den e articulo ta, cu Gobierno lo a negocia pa aumenta e tipping fee, cual no ta e caso. ‘Aña pasa ora cu a bisa cu mester di un fase transitorio pa yega na e solucion definitivo y cu nos no por sigui tira sushi mas na Parkietenbos, a tuma e decision pa sinta cu un compania local cu tabata por a ‘bale’ di e sushi door di separa un parti di dje yama ‘RDF’. Siguientemente den forma ordena, conforme condicionnan y normanan internacional, ta dera nan na cierto parti di Aruba, den e caso aki a apunta Sero Teishi’ Minister Oduber a splica. E tempo ey, pa por a yega na un prijs, den e contract entre Gobierno cu Ecogas, a busca hunto un compania di accounting cu mester determina e costo di e proceso pa forma e sushi den ‘bales’ y pa despues por dera esaki. Pues cuanto e ta costa e compania Ecogas pa hinca e sushi den e ‘bales’, pa despues por wordo dera door di Serlimar.

E contract ta papia di un servicio na Gobierno pa e sushinan cu ta recohe na cas, ta duna Ecogas esaki pa nan trahanan nan den bales/empake y ta entrega esaki bek na Serlimar pa dera nan. Pues di e tempo ey a palabra cu e costo pa nan por haci e trabou y cobra Gobierno ta 120 florin per ton. Di e otro banda a sali cu e ta costa Serlimar pa dera e bales den forma responsabel hacienda uzo di tubo di gas y liners, 60 florin. Gobierno eorey a bisa, mirando cu na Parkietenbos pa mas cu 20 aña pasa e tipping fee ta 60 florin, ta mantene e mesun suma di tipping na Parkietenbos. E mesun 60 florin di tipping fee cu ta wordo cobra pa añas, ta wordo cobra na e compania tambe, pa nan wordo dera. Ecogas al contario a dicidi cu a pesar cu e tabata dunando servicio caba pa 60 florin (90% comercial), unabes cu a yega na acuerdo di cuanto mester cobra Gobierno pa procesa sushi a dicidi pa aumenta e 120 florin riba su clientenan (esey ta un deal entre e compania y cliente). Minister Oduber a enfatisa cu ningun momento tabatin un negociacion di aumento di tipping fee. Pesey kier ta hopi cla cu esaki y ta lamenta cu e compania por purba malinforma comunidad. Minister Oduber ta enfatisa cu Gobierno no a ricibi ningun fondo adicional den e proceso aki, y no por uza Gobierno como cabay pa gana placa cu ne den un negoshi. Esey ta algo como cliente mester dicidi si ta acepte of no y tambe e comerciente lo mester percura pa e prijs di nan servicio.

A traves di imagennan den e rueda di Prensa Minister Oduber a ilustra algun imagen di e compania depositando ilegalmente bales/ sushi na e dam di Moko. Pues e mesun tipo di servicio cu tabata wordo brinda na Gobierno, nan tabata haci cu nan sushi pero sin paga tipping fee y bay na Moko pa dera e bales y tira sushi creando nan propio dump illegal dump, cu gobierno mester a bay para y a cobranan. Patras di Ecogas tambe tabata deposita producto cu ta resta di nan sushinan, cual tambe ta ilegal. Tur esaki enbes di paga e tipping fee na Parkietenbos. Cual ta e realidad d e situacion.

Concluyendo Minister Oduber a indica cu companianan tey pa haci negoshi y traha placa, pero Gobierno tey pa percura cu tin un proceso cu ta na bienestar general di Pais Aruba y no pa un comerciente gana placa riba dje, cual ta parti di e maneho cu a bin ta haciendo durante e Gobernacion aki. Pa yega na un solucion duradero pa maneho di desperdicio na Aruba.

