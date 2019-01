Minister Otmar Oduber: ‘E concepto di miho maneho di desperdicio cu ta aplica ta uno holistico’

Maneho di desperdicio na un miho forma ta encera henter un planificacion di tur locual kier haci rond di maneho di sushi. E forma cu ta anda cu desperdicio simplemente bisa no por mas. Den pasado tabatin eleccionnan cu politiconan a haci promesanan pa trece cambio sinembargo a mira cu a atende cu procesonan cu no tabata certifica cu inversionnan cu no a funciona. E tipo di decisionnan aki no por tuma luga mas, p’esey a scoge pa hiba un proceso cu ta mas largo, na un manera habri y transparente. Pa ta mas sigur di cu e escogencia ta basa riba un ‘proven technology’ un tecnologia cu a mustra di ta funciona mundialmente y no un test na Aruba. E tecnologia scogi, esta un insinerado ta un cu ta funciona y cu a base di e Request For Information (RFI) cu a hiba ta uno cu por implementa na Aruba. Conhuntamente cu remediacion di Parkietenbos, lo bay mira cu dump no lo existi mas y lo transforma e sitio completamente. “ohala cu un dia e area lo por bira un atraccion pa nos isla enbes di locual cu tin actualmente,” Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber a elabora.

Serlimar tin un rol hopi importante den henter e proceso aki. Cu e ‘Business plan’ enfocando riba futuro, lo cuminsa conscientisa nos comunidad riba reciclahe y pa reuza articulo mas cu por enbes di considera algo un sushi despues cu a uz’e 1 biaha. Den e proceso aki, manera cu ta conoci conforme ley, 1 maart Serlimar lo cuminsa cobra 25 florin na cada punto di piki sushi. E di dos entrada di Serlimar lo ta e parti unda cu comercio lo uza e ‘handelsregister’ di KVK pa por contribui na mantencion di limpiesa riba nos isla. Mantencion di limpiesa no ta encera solamente recogemento di sushi, tin ploegnan cu ta encarga pa mantene diferente area, corta mata pa trucknan di comerciantenan no kibra y percura pa tin limpiesa tur rond di Aruba (na e momentonan aki Gobierno directamente for di su fondonan ta contribui cu esaki). E di tres fuente di entrada lo ta e cobransa di 1.50 dollar na cada turista, pa cada anochi cu nan ta keda na Aruba. Considerando cu na e momentonan aki e turistanan no ta colabora cu mantencion di nos isla. Anualmente nos ta ricibi cas 1.8 miyon bishitante y lo ta mas cu comprendibel pa e turista cu e tambe mester contribui na maneho di desperdicio akinan na Aruba.

Cu esaki ta spera cu pa ora cu mester introduci e procesamento nobo di incineracion, remediacion di Parkietenbos y na momento cu Serlimar ta operando manera un compania eficiente, productivo y exitoso, cu Pais Aruba lo bay baha gasto enormemente (miyones) den su presupuesto. Consecuentemente lo por inverti esaki den otro cosnan cu di berdad ta e tarea di Gobierno. Manera percura pa traha scol y percura pa tin fondo pa atende cu otro necesidadnan den comunidad.

