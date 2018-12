Minister Otmar Oduber duna splicacion amplio di su maneho

Diaranson a inicia tratamento di Presupuesto 2019 di Ministerio di Desararoyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente. Minister Otmar Oduber a ricibi 150 pregunta por escrito for di miembronan di Parlamento riba diferente tema. Varios di e preguntanan tabata encera peticion pa splicacion di procesonan andando.

Den e prome tanda di tratamento di presupuesto 2019, Parlamentarionan a haci pregunta riba e proceso di otorgamento di tereno cu a tuma luga durante aña y si tin posibilidad pa personanan cu no tin financiamento di banco pa bin na remarca y traha nan cas riba nan propio forsa financiero. Pa cual Minister Otmar Oduber a splica con e proceso aki ta hinca den otro. Pa por traha cas riba propio forsa financierio, e ora ey e persona mester entrega un carta di banco como comprobante cu tin e placa riba su cuenta bancario. Hunto cu esaki mester por entrega un ‘performance bond’ di 10%. Ora cu ta den fase final, ta debolbe e ‘performance bond’.

Conforme e maneho transparente di otorgamento di tereno y e necesidad den comunidad paricibi tereno, no ta permiti periodo di extension. Miembronan di Parlamento a puntra bou di cua circumstancia lo por desvia di esaki. E maneho actual cu ta duna posibilidad pa maximo 1 extension posibel di 6 luna por medio di un Decreto Ministerial. Na mes momento, e garantia di banco tambe lo wordo prolonga, pa un termino mas largo di extension. Den caso di tin motibonan valido, extencion lo por wordo duna despues cu DIP ricibi e motivacion/ splicacion di e situacion. Cu motibo valido ta referi na entre otro un caso di un malesa of accidente y tambe morto di famia inmediato di e ‘optiehouder’, Minister Oduber a splica.

