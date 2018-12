Minister Otmar Oduber: Den 2019 lo bay mira mas accion pa cu tereno y casnan bandona

Manera ta conoci tin hopi tereno cu tin un construccion riba dje pero cu esaki no a yega e 60 porciento cu e ley ta exigi, pero ami tin un beleid nobo y esaki ta Classic y raspa y ta riba website di DIP caminda tur hende por subi y wak esaki. Pero toch a logra pone un overbrugging pa cu e beleid aki pero awor si e ta bay wordo controla estrictamente.

Pues na Februari otro aña por cuminsa actua contra tur e terenonan aki cu nunca a wordo construi of tin un construccion cu no a keda cla nunca. E maneho aki na final di cuenta mester keda corda cu e terenonan aki ta tereno di pueblo y no ta tereno di un hende y ora bo traha bo cas bo lo haya bo erfpacht. Pero tanten cu no cumpli cu e condicionnan e ora ey ta haya e erfpacht pa 60 aña.

Y hasta ora bo keda cla cune bo ta huur esaki for di pueblo di Aruba y ta keda un propiedad di Gobierno. Y ta spera cu despues di Februari otro aña lo cuminza cu e controlnan mas estricto riba terenonan cu a wordo duna hopi aña y no a construi of cu a keda mita construi. Pa loke ta trata e casnan bandona cu ta wordo usa pa adictonan, Gobierno a atende cu hopi di nan caba, principalmente na San Nicolas. Conhuntamente cu Serlimar y City Inspector a basha hopi di esakinan abao pero esaki ta costa pueblo basta placa toch paso mester paga pa e gastonan aki. Den futuro mester wak con Gobierno lo bay haci pa pone e famianan di e casnan aki, para responsabel pa nan. Mester sinta cu Notaris pa regel e situacion prome pasobra ta conoci cu hopi di e casnan akin tin discusionnan di famia riba kende tin derecho of nos y asina e cas of edificio ta keda para y ta bira casnan di adicto y lugarnan pa benta sushi ilegal. Minister Otmar Oduber a bisa cu den 2019 lo bay mira hopi mas accion riba e situacionnan aki p’asina alivia e hecho di e casnan bandona aki cu ta peliger pa comunidad. Mester bisa cu un departamento cu tabata practicamente morto den pasado, DIP a bira uno mas activo y ta dunando asistencia mas miho na comunidad.

