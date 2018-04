Minister Otmar Oduber a reuni cu Vice Presidente di Raad van State

Minister Otmar Oduber den su funcion como Vice Premier di Aruba a sinta cu Sr. Piet Hein Donner cu ta Vice Presidente di Raad van State na Hulanda, e organo consultativo di Gobierno Hulandes, pa trata diferente temanan di importancia pa Pais Aruba y su futuro. Temanan cu a toca ta (1) Vision financiero di Aruba y e relacion pa cu Hulanda (2) wetgevingsacademie cu banda di un bestuursacademie, ta prioridad di pais Aruba

Pa locual ta encera CAFT por menciona lo siguiente:

Minister Otmar Oduber a menciona cu CAFT den su forma cu el a wordo introduci no a funciona debidamente. P’esey ta papia di crea dentro di e margennan di propio leynan di Aruba, mecanismonan cu si, ta percura pa e tipo di organonan aki ta funcional. A base di transparencia necesario y autoridadnan duna na instancianan oficial lo por na yega na un finansa publico saludabel y duradero.

E puntonan aki a wordo comparti cu Sr. Piet Hein Donner cu a papia di importanica di crea presupuestonan cu entradanan cu no ta incidental sino, di uno cu vision a largo plaso cu ta acapara proyeccion di mas aña. Pa di e forma aki por tin miho bista riba e desaroyo financiero y stabilidad financiero di un Pais.

Indepencia financiero

Pa Gabinete Wever- Croes, e aspecto di independcia financiero ta wordo mira como responsabilidad interno di un Pais na unda cu e finanzas publico balansa y sostenibel lo mester wordo percura pe por medio di leynan local. Un di e puntonan di enfoke pa locual ta Gabinete Wever – Croes ta: implementacion di un begrotingskammer cu lo sigura (mas ainda) un finansas publico balansa y sostenibel. Un elemento esencial den esaki ta, e Financieel Economisch Memorandum (FEM) cu Minister di Finansas Xiomara – Ruiz Maduro a presenta dos siman pasa na Hulanda, cu ta stipula e vision duradero pa Pais Aruba y su maneho financiero.

Implementacion di un Academia di Legislacion

Un otro punto importante cu a wordo comenta den e reunion cu sr. Donner manera menciona anteriormente ta, e aspecto di wetgevingsacademie. Gabinete Wever – Croes y den e caso aki Minister di Husticia Andin Bikker lo kier institui un academia di legislacion. Pa reenforsa nos leynan existente y crea instrumentonan pa contribui na cambio di e sistema huridico actual, cu den cierto forma ta bastante anticua. Pa asina tambe por contribui na e vision general di crea un desaroyo sostenibel pa Aruba. Sr. Donner a indica cu di parti di Hulanda tin e disponibilidad pa keda duna asistencia tecnico pa cu e punto aki.

Relaciona cu e aspecto di wetgevingsacademie, por menciona tambe cu parti di e pasonan cu ta wordo tuma actualmente ta pa instala un Academia di Gobernacion (bestuursacademie). Prome Minister sra. Evelyn Wever – Croes ya caba ta hibando combersacionnan cu Universidad di Aruba, specialmente e facultad di Organization Governance and Managament (OGM) pa sigui cu e trayecto di e academia aki. Esaki como refleho di un di e pilarnan cardinal di Gobernacion actual cual ta integridad.

Como conseho pa Pais Aruba, Sr. Donner ta menciona pa a caso bin cu un academia di Gobernacion, pa organisa esaki riba nivel regional (Aruba, Corsou, Sint Maarten). pa islanan reenforsa otro y intercambia experticio cu ta presente unicamente den region. Pa asina yega na un Gobernacion sano y structura pa Aruba y partnernan den region y asina tambe contribui en general, na bienestar di nos Reino.

Ariba e topico aki Prome minister ya a hiba combersacion cu su coleganan di Corsou y St. Maarten unda e lo lidera e proceso pa por yega e meta aki.

