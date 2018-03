Minister Otmar Oduber a duna oido na preocupacionnan di operador di watersports

Minister di Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber a ricibi peticion pa reuni cu un

compania operador di watersports. E compania aki algun dia pasa a hiba Gobierno corte despues

cu a base di e Beach Policy a haci peticion riba nan pa cambia di sitio. Esaki den cuadro di e

organisacion y structura cu ta wordo crea riba nos beachnan, pa garantisa e siguridad di nos

turistanan, localnan y esunnan cu ta opera.

Ultimo añanan a mira cu a bira un “free for all” riba nos beachnan cu tabata crea hopi problema cualnan tabata sali for di man cu peleanan y actividadnan ilegal. E Beach Policy no ta atende cu solamente esunnan cu ta traha cu watersports, sino tambe cu hotelnan cu tin construccionnan ilegal of cu ta traha den forma ilegal, y tambe tur otro actividad cu ta tuma luga ilegalmente riba nos beachnan, cu e enfoke pa percura cu ta trece structura.

For di 2014 a cuminsa traha riba e Beach Policy netamente pa motibo cu pa hopi aña tin varios operacion ta tuma luga ilegal y cu despues di tempo a haya un tipo di “verkregen recht”. Consecuentemente a bin cu un maneho bon structura di scucha tur hende y publica e maneho (esaki a tuma luga na 2016 prome cu augustus). Pues tur e gruponan aki a wordo notifica prome cu e Beach Policy a wordo implementa y varios grupo a haya carta den cuadro di e structuracion cu mester tuma luga pa percura cu tin ordo y respet riba nos beachnan.

‘Den e caso di e grupo specifico aki, nan no tabata di acuerdo (mescos cu otronan). Den e reunion a sinti e sentimento cu ta biba cerca nan y mi a splicanan pakico e Beach Policy ta den existencia. Aworaki lo mira con por yuda den e proceso aki pa loke ta e cambio cu mester tuma luga. E compania a bin cu tres peticion dilanti, e tres peticionnan aki mi a compromete cu mi lo atende nan cu DIP y e Task Force Beach Policy y dunanan contesta riba e puntonan aki, cu lo por trece alivio pa e grupo cu pa despues di tanto aña no ta riba e beach aki mas’. Minister Otmar Oduber a agrega: ‘Mi ta sinti cu, cu “mixed feelings” nan ta compronde e hecho.’

‘Ta custumbra di traha den un ambiente cu ora cu bin cu cambio esaki ta trece incertidumbre, pero mi ta kere cu e maneho di Gobierno di crea kiosconan riba Eagle Beach y crea posibilidadnan pa hende haci actividadnan entre otro den e area aki, lo por yuda crea e fluho di cliente pa nan servicionan cu nan ta brinda.’

Mester agrega cu e maneho cu ta hiba ta na bienestar general di Pais Aruba y e maneho di Beach Policy a cuminsa wordo determina for di hopi aña caba prome cu 2014 cu a inicia cu intentonan pa coregi e situacion riba nos beachnan. Respetando semper derecho di tur hende. Kiermen si corte a determina cu mester laga e operadornan eynan, mescos Gobierno lo a respeta esey tambe, Minister Otmar Oduber a enfatisa.

Comments

comments