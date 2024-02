Dialuna mainta pa 9am mester a trata prespuesto di Tourism Product Enhancement Fund (TPEF) pa presenta tur proyectonan di upgrading di e producto Aruba pa e aña 2024. Pa un reunion publico por cuminsa mester tin 11 miembro di parlamento den sala presente.

Awe mainta na parlamento tawata tin 14 miembro den e edificio, dus reunion por a cuminsa sin problema. Esaki no tawata e caso ya cu presidente di parlamento mester a cancela y postpone e reunion paso oposicion no kier a drenta sala. E personanan cu no a drenta sala ta hendenan cu tin hopi aña caba den politica, hendenan cu tawata asta parti di coalicion y oposicion. Ta trata di miembronan di AVP Dowers, Wyatt Ras, miembronan di MAS Marisol Lopez Tromp y Gunn y tambe miembro independiente Gerlien Croes.

Ta lamentabel y condenabel e actitud infantil y falta di madurez politico di parti oposicion paso nan sa e “reglement van orde”, pero toch nan a opta pa no drenta sala y asina perhudica e reunion bai door, perhudica e ley di TPEF wordo trata cu consecuencia cu e proyectonan ta keda ariba un status quo, paso nada no por cuminsa tanten cu e ley wordo aproba.

Hopi di e miembronan di oposicion cu a keda para pafo ta e mas jongnan cu awendia ta papia di trece un politica nobo, un politica moderno, un politica diferente unda tur parlamentario mester traha hunto pa bienestar di Aruba. Politiconan nobo manera Gerlien Croes cu tur ora ta boga pa union y tambe pa cambia e manera di hiba politica distincto.

Awe pueblo por tawata testigo di e politica bieu y tradicional cu oposicion ta hiba! Ora di demostra cu accion cu nan ta hiba un politica diferente, e grupo aki a gewoon actua di mala fe manera mucha chikitonan pa “purba” tranca e proceso. Tur proyecto cu tin ariba e programa pa cuminsa, ta pendiente y lo tuma mas tempo awo pa cuminsa.

Minister Dangui Oduber kier a laga pueblo sa cu e proyectonan aki lo wordo ehecuta si. E reunion lo continua y ta pendiente awo di un fecha nobo.

Politiconan di oposicion a demostra cu nan kier cobra y nan no kier traha pasobra ora e momento yega pa debati den sala di parlamento nan ta opta pa no drenta!