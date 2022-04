Riba World Health day Horacio Oduber Hospital su Center for Advanced Woundcare di HOH a yama bon bini na Minister di Salubridad, sr. Dangui Oduber. Dr. Yuri Casseres conhuntamente cu Hunta di Directiva di HOH, esta sr. Jacco Vroegop y sr. Gregory a compaña Minister di Salubridad durante e mainta interesante aki. Durante e mainta aki Minister Oduber a ricibi un recorido cortico na Center for Advanced Woundcare na unda e por a papia cu diferente profesional cu ta brinda cuido di herida y alabes a conoce e localidad nobo. Tambe Minister Oduber a mira “LIVE” con dr. Casseres ta trata un herida di un pashent. Finalmente compaña pa colega nan di Center for Advanced Woundcare y Hunta di Directiva di HOH Minister Oduber a haya un presentacion di kico tur e departamento aki ta haci y tambe e crecemento den pashent cu ta mira desde cu e la habri su porta na 1999. Algun cifra interesante ta cu a start na 1999 cu 3 wondconsulent y awo na 2022 tin 7 wondconsulent specialisa. Na 1999 tabata mira 8 pashent pa luna y awo na 2022 ta mira un total di 400 pashent pa luna. Un cifra bastante alarmante Minister Oduber a indica y p’esey ta momento pa tur stakeholder pone man na obra y traha mas ainda riba prevencion y con pa biba mas saludabel. Un bishita sigur fructifero y aprecia grandemente pa Hunta di Directiva di HOH y tambe team di Center for Advanced Woundcare.

