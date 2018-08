Minister Oduber kier a dicidi con reunion mester bay

Parlamento a reuni pa atende cu e topico di Serlimar, unda cu Minister Otmar Oduber a presenta pa duna informacion tocante un “uitvoerings rapportage”. E minister a duna Parlamento un reportahe con ta bayendo cu Serlimar. E minister no kier a atende e reunion manera mester ta.

Minister Oduber a sorprende parlamentarionan door di kier a cuminsa cu e reunion sin duna un splicacion. E tabata kier a bay na e parti di preguntanan di parlamentarionan y Fraccion di AVP a pidi punto di ordo pasobra esaki no ta un forma usual pa atende un reunion. Ora di un reunion publico cu minister ta den Parlamento, hopi biaha ta leynan pasa unda cu nan a studia esaki, parlamentarionan ta ricibi tur documento necesario y ta haci preguntanan, asina Parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras a indica.

Den e caso di Serlimar e minister a bin ta haci e cosnan robes, pasobra Parlamentarionan mester haci pregunta y asina ey minister ta bay duna e informacion cu e tabata di duna. Esaki a pone cu Parlamentarionan por a reacciona den un tempo di 10 minuut y haci otro preguntanan. Esey no ta suficiente pa un parlamentario y loke ta sorprende e Fraccion di AVP ta cu presidente di Parlamento Juan E. Thijsen a bay di acuerdo. Esaki a pone cu e parlamentarionan no a haya e oportunidad di discuti e topico y no a puntra opinion di e otro fraccionnan pa asina cuminsa cu e ronda di pregunta. Esaki ta un forma no democratico.

E minister a manda un carta cu e lo ta presente pa un reunion publico dunando informacion, pero a dicidi p’e parlamentarionan tambe. Lider di Fraccion MEP, Rocco Tjon a haci un peticion pa un reunion publico y e Parlamentarionan tabata presente na e reunion largo aki, mandando un carta pidiendo pa cancela e reunion aki. Durante e reunion di dialuna 27 di Augustus, e tabata sinta keto y no tabata bisa nada pero a laga e minister haci kico cu e kier.

Parlamentario Wyatt-Ras no ta haya cu e minister ta haci kico cu e kier, pero Parlamento ta lag’e haci kico e kier. “Unda e Parlamentarionan hoben cu a drenta Parlamento critico. Nan ta critica, ta papia di transparencia, unda nan ta pa cuestiona esey?”, e Parlamentario ta puntra. Tur e ora nan ta defende cu e reunion mester sigui asina ey, pero esaki ta algo serio. Fraccion di AVP ta contra pa locual minister kier haci, por ehempel e kier bin pone un proyecto di reciclahe memey di Pos Chikito. A colecta 1800 firma y kier haya sa kico a pasa cu esey.

Desafortunadamente Parlamentarionan ta yega un reunion asina aki, ta mustra cu e diferente fraccionnan cu ta sostene gobierno no ta haya otro. Esaki ta bin pasobra nan tin problema entre nan cu nan y ta bin papia esaki den Parlamento. Esey no ta e situacion caminda cu ta sali na interes di pueblo y esey ta loke pueblo ta spera di Parlamentarionan. Fraccion di AVP a cuestiona e forma di anda aki y ta spera kico tur lo sali for di e reunion.

