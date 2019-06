Minister Oduber den forma transparente a pone documentonan concerni na disposicion di Parlamento

Diamars atardi a tuma luga ‘vragenuur’ den Parlamento riba e siguiente topiconan temanan: (1) Incineratornan, (2) Sanitary Landfill y (3) Remediacion di Parkietenbos. Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber a elabora riba e temanan aki y a contesta preguntanan haci pa sr. Parlamentario Alan Howell riba e temanan menciona. Minister Oduber a pone tur e documentonan concerni na disposicion di Parlamento.

Manera cu ta conoci caba den comunidad tin procesonan andando pa atende cu e problema di maneho di desperdicio aki na Aruba, pa cual Gobierno ta atendiendo cu e reto aki den forma holistico.

Procesonan andando

For di december 2018 a institui e comision nacional pa atende cu maneho di desperdicio na Aruba cu tin envolvimento di diferente departamento di Gobierno, representantenan di dunadonan di trabou, sindicatonan y entre otro habitantenan den bario di dump Parkietenbos cu pa hopi aña a wordo afecta. A base di conseho di e comision aki a cana e proceso di ‘Request for Information’ (RFI) cual aworaki a finalisa den un request for proposal cu ta andando riba e tres topiconan esta (1) incinerator, (2) Sanitary landfill y (3) Remediacion di Parkietenbos. Minister Oduber a informa cu aki dos siman e prome ofertanan mester ta drentando pa loke ta remediacion di Parkietenbos cu informacion di e tecnicanan cu lo uza y costo di esaki. Dos siman despues esta prome di juli, oferta mester drenta pa loke ta trata e sanitary landfill (dump nobo amical pa medio ambiente) y por ultimo, 17 di juli ofertanan mester drenta pa e ‘waste to energy incinerator’.

Di e forma aki a provee contesta y trece claridad na preguntanan haci pa Parlamento di Aruba. Alaves duna informacion di e plannan di Gobierno pa transforma e maneho di sushi na Aruba den uno sostenibel.

