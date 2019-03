Minister Oduber a aclaria situacion di cobamento di santo cerca companianan

Dialuna mainta Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente sr. Otmar Oduber conhuntamente cu Minister Bikker, Director di DOW sr. Marlom Croes y Director di DIP sr. Haime Croes a a reuni cu varios compania/contratista pa trata e tema di cobamento di santo/ kibramento di piedra. E reunion aki a tuma lugar despues di siman pasa departamentonan di Infra a hiba control na diferente di e sitionan unda cu ta cobando, pa cual inmediantamente a stop esnan operando sin permiso. Como consecuencia di esaki e companianan a presenta na Bestuurskantoor pa expresa nan opinion y preocupacion y ricibi claridad riba locual ta tumando lugar. E reunion a bay den bon ambiente y a acalaria mal comunicacion cu tabatin di ambos banda.

Manera ta conoci na december 2018, a publica den Landscourant un Landsbesluit firma pa Gobernador y Gobierno di Aruba cu e rekisitonan pa un aanlegvergunning. Esaki a sosode a traves di e ley Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling (LRO) cu tin su maneho ancra pa loke ta trata Ruimtelijke Ontwikkelingsplan (ROP). Esaki ta encera cu ta exigi un aanlegvergunning for di tur hende cu ta rosa un tereno mas cu 750 meter cuadra, pa nan por haya e permiso necesario pa rosamento. Esaki den cuadro di preservacion di nos naturalesa y medio ambiente. Banda di rosamento tin e aspecto di cobamento di santo/piedra y otro materialnan for di superfisie, pa cual tambe ta exigi pa tin un aanlegvergunning.

Diabierna un task force consistiendo di diferente departamento di Gobierno a hiba control na diferente di e sitonan aki rond Aruba. E control aki a tuma luga despues di dos luna cu e acuerdo a wordo formalisa y publica. 9 compania cu ta coba santo/ kibra piedra a wordo bishita pa cual a resulta cu 3 di e companianan na e momentonan ey tabatin peticion haci pa un aanlegvergunning. Despues di e bishita di e task force, 2 compania mas a haci peticion pa un aanlegvergunning. Pues di e 9 nan cu a wordo bishita, un total di 5 compania actualmente tin un aanlegvergunning pidi na DIP. Ley ta bisa cu dentro di 30 dia e departamento mester duna contesta riba e peticion aki, Minister Oduber a informa.

Accion dilanti Bestuurskantoor

Esnan cu a bishita Bestuurskantoor dialuna mainta cu nan preocupacionnan pa gran parti (90%) tabata trata di companianan cu ta transporta santo/ piedra. Pues no necesariamente esnan (10%) cu tin e deber segun ley pa pidi pa e aanlegvergunning pa nan por haci e trabou di cobamento cu ta tuma luga rond Aruba.

Reunion cu e companianan a bay den un ambiente sumamente positivo. Di ambos banda tabatin ‘lessons to be learned’ hopi cu tabatin di haber cu falta di comunicacion y informacion cu no a yega cerca e grupo. E companianan a compromete pa haci peticion manera cu ley ta prescribi pa un ‘aanlegvergunning’ pa cual DIP su portanan ta habri pa asisti e diferente companianan cu ainda no a haci esaki, Minister Oduber a duna di conoce.

Un informacion cu no tabata duidelijk pa e grupo di companianan tabata: Desde ki tempo e ley ta existi. Pa cual a splica cu e ley ta vigente desde 2009, pero desde aña pasa cu a haci e decision aki conoci a traves di un Landsbesluit, ta activa e parti di ley, pa cual e controlnan a inicia. E control conduci ta riba destruccion intensivo na momento cu ta coba santo of kibra piedra etc. na diferente parti rond di nos isla.

‘Segun cifranan di Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) tin mas o menos 31 sitio cu cobamento lo por tabata tuma luga. Ta calcula cu mas o menos 60% di e 31 sitionan aki ta activo. E otronan a wordo uza den pasado pero aworaki no ta wordo uza mas. Manera menciona anteriormente 9 di e companianan aki ya a wordo bishita y otronan lo wordo bishita den e proximo dianan.’

Finalmente Minister Oduber a splica cu no ta solamente un aanlegvergunning ta wordo exigi den caso cu ta coba santo entre otro. Tambe tin e aspecto di cu si e compania ta causa molester ta e becindario y/of na comunidad nan mester di un hindervergunning tambe. Esaki no ta conta solamente pa esnan cu ta kibra piedra, pero ta encera molester di por ehempel zonido y polvo entre otro. Departamento di Bureau City Inspector a wordo instrui conhuntamente cu DOW, DIP, DNM y Kadaster pa conhuntamente cu Cuerpo Policial bishita e diferente instancianan aki.

