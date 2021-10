Pa por pusha y diversifica nos economía, por enfoca por ehempel riba e ‘Fintech’ (corto pa Financial Technology). Tambe nos por focus ‘knowledge economy’ of e-commerce, pero pa por haci esaki Aruba mester tin un ‘entrepreneur friendly environment’.

A bira tempo pa Aruba desaroya un framework legal y fiscal cu ta cumpli cu e rekesitonan di e industrianan nobo aki. Si nos kier boost e-commerce por ehempel, nos entrepreneurnan mester por haci uso di plataformanan digital di pago manera Paypall, cual awor no ta posibel.

Si un entrepreneur local kier ofrece su servicio digitalmente, actualmente e mester manda un invoice pa su cliente, y su cliente na su turno mester haci un wire transfer. Esaki ta tuma tempo y ta ineficiente y ta haci un entrepreneur local menos atractivo riba mercado internacional. Empresarionan mester por habri un merchant account na Paypall cu por wordo uza internacional y localmente tambe pa saca of transferi placa. Esaki nan ta condicionnan necesario pa por desaroya e-commerce.

Un obstaculo cu tur empresario, grandi of chiquito ta encontra ta un overload na rekesito legal: locual popularmente ta wordo cualifica como “red-tape”. Di Gabinete Wever-Croes II, e comunidad comercial por conta cu un partner strategico y como prueba ya nos a inicia e proceso pa reduci “red-tape” na un forma inovativo y eficiente y dentro di poco nos lo elabora mas riba esaki.

